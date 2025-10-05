دبي تستضيف مؤتمراً لرائدات الأعمال في الشرق الأوسط

تستضيف دبي «مؤتمر رائدات الأعمال في الشرق الأوسط» خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، وتقام النسخة السادسة للحدث تحت شعار «الطموح – الإلهام – القيادة»، بمشاركة نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات من الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي لاستعراض مسيرة نجاحهن في ريادة الأعمال في مختلف المجالات وقطاعات الأعمال بالمنطقة خلال المؤتمر.

وأعربت شيخة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة – أبوظبي، عن فخرها بالمشاركة في المؤتمر وقالت: يعُد هذا الحدث الرائد المنصة المثالية لتسليط الضوء على إنجازات القيادات النسائية والرؤية الواعدة لرائدات الأعمال والمبدعات والمبتكرات في مختلف المجالات بمنطقة الشرق الأوسط، كما يسهم الحدث في تعزيز إلهام وعزيمة المرأة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مما يتماشى مع رؤية الإمارات التي تركز على دعم المشاركة الفعالة للمرأة في التنمية المستدامة وتوفير بيئة تمكين شاملة لها في كافة القطاعات.

وأضافت: يشرفني المشاركة في المؤتمر كضيفة شرف والترحيب بنخبة رائدات الأعمال والمبدعات الملهمات المشاركات لتسليط الضوء على نماذج نسائية ملهمة في المجالات المتنوعة بقطاع الأعمال والاستفادة من تجاربهن الناجحة تأكيداً على الدور المهم للمرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت تولا يريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الإمارات: لقد شاهدت خلال مسيرة عملي في مختلف الدول دور المرأة الفعال في دفع عجلة التنمية والابتكار في مختلف قطاعات الأعمال، ويسلط هذا الحدث الرائد الضوء على إنجازات القيادات النسائية ودورها الحيوي في دعم ازدهار الأعمال إقليمياً وعالمياً، كما يوفر المنصة المثالية لتبادل الخبرات لتعزيز ريادة المرأة للأعمال.

وأضافت: تحتل الإمارات مكانة رائدة عالمياً في خلق بيئة عمل داعمة للمرأة وتعزيز القيادات النسائية وإطلاق المبادرات والبرامج الفعالة لتمكين المرأة وتطوير المهارات ودعمها لريادة الأعمال وتعزيز جودة حياة المرأة.

وقالت أروشا فينوديني كوراي، سفيرة جمهورية سريلانكا لدى الإمارات: بوصفي خبيرة في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية شهدت الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء اقتصادات مزدهرة ومجتمعات شاملة، ويعتبر مؤتمر «رائدات الأعمال في الشرق الأوسط» حدثاً رائداً، حيث يناقش الأفكار الإبداعية والابتكارية وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تمكين القيادات النسائية في مختلف مجالات الأعمال ودعم النمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة.