الإمارات تشارك في معرض للحرف اليدوية بمصر

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في كل من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة رأس الخيمة في فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته السابعة بمصر، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، ويواصل فعالياته حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 5 دول هي: الإمارات والأردن والجزائر وباكستان، وتونس ضيفة شرف المعرض.

وتوقف مدبولي عند الجناح الإماراتي، ممثلاً في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة رأس الخيمة، وتبادل الحديث مع وفد الإمارات، واطلع على المعروضات، مشيداً بما رأه واستمع لشرح رئيس الوفد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وبحضور ياسر الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادي «راكز».

وأكد إسماعيل حرص إمارة رأس الخيمة على الوجود الفعال في أبرز التظاهرات التراثية، مؤكداً أن الوجود بتلك الفعاليات يتيح تقديم كل ما يتعلق بالتراث الإماراتي الثري والمتنوع، والذي ينعكس في العادات الاجتماعية، ونمط الحياة والمناسبات، والفنون الشعبية، لافتاً إلى أن مشاركة مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في فعاليات الدورة الحالية للمعرض تأتي منسجمة مع توجيهات القيادة بدولة الإمارات بالحرص على إبراز الوجه الحضاري والتراثي للدولة وشعبها، وتاريخها في كل المحافل، باعتبارهم منارة إشعاع علمي وثقافي.