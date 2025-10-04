«شراع» يحتفي بالإبداع استعداداً لانطلاق «الشارقة لريادة الأعمال»

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» فعالية «سِف بايتس» في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، كمنصة مجتمعية وريادية تهدف إلى إشراك الجمهور في أجواء الدورة المقبلة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» والتي تقام يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتضمنت الفعالية الإطلاق الرسمي لعلامة «عطر الشارقة»، إلى جانب ورش عمل إبداعية وحوارات ريادية وتجارب تفاعلية في الطهي والموسيقى والفنون، كما جمعت الفعالية شركات ناشئة مدعومة من «شراع»، لتمنح الزوار فرصة الاطلاع على أفكار ريادية عملية، وتقدم مزيجاً يعكس روح الابتكار المجتمعي وريادة الأعمال في الإمارة.

وقالت سارة عبدالعزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: لم يكن هدفنا من تنظيم «سِف بايتس» الاحتفاء بالإبداع وحسب، وإنما التأكيد على رؤية شراع في جعل ريادة الأعمال متاحة للجميع، فكل فعالية ننظمها هي تذكير بأن الابتكار يتسع وينمو عندما ينطلق من قلب المجتمع، ومع تحضيرنا لانطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، يبقى تركيزنا على بناء منصة تتحول فيها الأفكار إلى مشاريع، وتترسخ مكانة الشارقة كمركز لطموحات رواد الأعمال في المنطقة.