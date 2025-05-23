انضمام «مدن» و«إعمار » و«كالدس» و«سلال» إلى برنامج المحتوى الوطني

تم في إطار جهود توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني، توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة «مدن القابضة» وشركة «إعمار العقارية»، وشركة «سلال للغذاء والتكنولوجيا» ومجموعة «كالدس» للصناعات الدفاعية، انضمت بموجبها الجهات الأربع إلى برنامج المحتوى الوطني في الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من الممكنات الداعمة للنمو والتنافسية.

جاء ذلك خلال «اصنع في الإمارات». ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن «مدن القابضة» عبدالله الساهي، العضو المنتدب وعن«إعمار العقارية» أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي للشركة.

وعن «سلال للغذاء والتكنولوجيا» سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن «كالدس» د. خليفة البلوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة «كالدس».