«فيرتيغلوب» تتوسع عبر مشاريع محلية وعالمية

أعلنت شركة «فيرتيغلوب» الإماراتية، التابعة لـ «أدنوك»، أنها تقوم حالياً بدراسة عدد من المشاريع، قبل اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، تشمل مشروعاً في الولايات المتحدة، بالشراكة مع «إكسون»، بالإضافة إلى مشاريع محتملة إضافية في أبوظبي.

وقال أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، إن الشركة تعمل حالياً على مشروع هارفست في مدينة الرويس الصناعية في إمارة أبوظبي، لإنتاج مليون طن من الأمونيا منخفضة الكربون، حيث يتم إنتاج حالياً 6.6 ملايين طن من الأمونيا واليوريا، وسيتم رفعها إلى 7.6 ملايين طن سنوياً، بحلول عام 2027 عند إنجاز المشروع، والبدء بالإنتاج.