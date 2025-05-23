«الطاقة والبنية التحتية» و«الصناعة» تنظمان طاولة مستديرة لكفاءة الطاقة

استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».

وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «يستهلك القطاع الصناعي عالمياً أكثر من 30 % من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60 % من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية، ما يُبرز حجم الفرص المتاحة أمامنا لتعزيز كفاءة الطاقة الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات.

وزيادة تنافسية القطاع ومرونته، فضلاً عن تحقيق وفورات مالية كبيرة». وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع.

كما تعاونت الوزارة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية، لمتابعة استهلاك الطاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.

وقال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منذ إنشائها، على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار، حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة».