10 % نمو التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا خلال 5 سنوات

كشف تقرير حديث، أصدرته غرف دبي، أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا، حققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10 خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما يعكس تزايد زخم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وحدد التقرير مجموعة من القطاعات الواعدة في دبي، بالنسبة للمستثمرين الألمان، وفي مقدمها قطاع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وقطاع الرعاية الطبية والمنتجات الدوائية، وقطاع المركبات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا.

وأظهر التقرير الصادر على هامش منتدى دبي للأعمال، الذي نظمته غرف دبي في مدينة هامبورغ «الثلاثاء»، أن المركبات احتلت المرتبة الأولى في قائمة واردات دبي من ألمانيا خلال عام 2024، حيث استحوذت ألمانيا على 8.4 % من قيمة واردات دبي من المركبات العام الماضي، وجاءت الآلات الصناعية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الواردات، ومن ثم المنتجات الدوائية، وتلتها الإلكترونيات.

وأشار التقرير إلى أن دبي استحوذت خلال العام الماضي على 3.7 % من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا في العالم، لافتاً إلى أن قطاع البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، استحوذ على النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا إلى دبي، خلال الفترة 2015 - 2024، بواقع 36 مشروعاً، وجاء قطاع المعدات الصناعية ثانياً بـ 31 مشروعاً، تلاه قطاع النقل والتخزين ثالثاً، بـ 30 مشروعاً، فيما حل قطاع خدمات الأعمال رابعاً بـ 29 مشروعاً، ومن ثم قطاع المنسوجات في المرتبة الخامسة بـ 27 مشروعاً.

وتركز 20 مشروع استثمار أجنبي مباشر من ألمانيا إلى دبي خلال هذه الفترة، في قطاع المنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في مجال قطع غيار السيارات، إلى جانب 15 مشروعاً في قطاع الأغذية والمشروبات، و9 مشاريع في مجال القطع الإلكترونية، و9 مشاريع في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية.