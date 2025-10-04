الملكة الماورية تروج لريادة أعمال سكان نيوزيلندا الأصليين في الإمارات

استضافت دبي، أول من أمس، الملكة الماورية تي أريكينوي كوين نغا واي هونو إي تو بو الثامنة، في أول استقبال رسمي لوفدها الدولي، حيث شهدت الزيارة إطلاق مبادرة تصدير ديناميكية يقودها منتجو الكيوي الماوري.

وتُمثل الزيارة أول تحرّك دولي للملكة يركز على الاقتصاد الماوري، لتعلن بذلك خروجها من فترة حداد امتدت لعام كامل على وفاة والدها الملك كييني توهيتيا بوتاتاوي ويروير السابع.

وقد تسلّمت الملكة منصب «تي أريكينوي» في سبتمبر 2024 وهي في السابعة والعشرين من عمرها فقط، وألقت أول خطاب وطني لها الشهر الماضي في نيوزيلندا.

وأكدت الملكة الماورية، تي كوين ، عزمها ضمان استمرار نمو وازدهار الاقتصاد الماوري، والسعي لتحقيق تقرير المصير من خلال التنمية الاقتصادية لشعبها.

وتكتسب زيارة الوفد إلى دولة الإمارات بُعداً استراتيجياً، إذ تتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا ودولة الإمارات حيز التنفيذ 28 أغسطس الماضي. وتُعد الاتفاقية الأولى من نوعها التي تتضمن فصلاً مخصصاً للتعاون مع الشعوب الأصلية، ومنها الماوري، إضافة إلى بند استثنائي يحفظ التزامات نيوزيلندا بموجب معاهدة وايتانغي، الوثيقة التأسيسية للشراكة الوطنية في البلاد.

وشكّل الإطلاق الرسمي للمبادرة التجريبية التسويقية لشركة ماوري كيوي فروت غروورز ليمتد في دبي، أول تطبيق عملي لهذا البند التاريخي، بما يؤكد دور دولة الإمارات كونها جسراً لتمكين الشعوب الأصلية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقالت روكوموانا شافهاوزن، المتحدثة باسم الوفد الزائر: «تفخر إن تي أريكينوي بدعمها المشاريع الماورية وريادة الأعمال الخاصة بالشعوب الأصلية، حيث نؤمن بأهمية التجارة ليس كونها نشاطاً اقتصادياً فحسب، بل هي إرث متجذر في هويتنا وثقافتنا عبر الأجيال.

ومن هذا المنطلق، نعد إطلاق المشروع التجريبي للتسويق الذي يقوده مزارعو الكيوي الماوري في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة نوعية واستراتيجية، ويسعدنا أن ندعم إطلاق هذا المشروع لتسويق مزارعي فاكهة الكيوي الماوري في دولة الإمارات».

وبموجب اتفاقية التسويق التعاونية مع شركة «زيسبري» الرائدة عالمياً في تصدير الكيوي، ستتولى شركة «ماوري كيوي فروت غروورز ليميتد» تسويق 10 حاويات من الفاكهة في دولة الإمارات، وذلك بالشراكة مع شركة «مستر أبل» النيوزيلندية الرائدة في تصدير الفاكهة.

وسُيعاد استثمار العوائد التي تحصل عليها الشركة من هذه العملية في برامج التدريب وبناء القدرات لمزارعي الماوري في المناطق الريفية النيوزلندية التي تعد قلب صناعة البستنة.

الهوية الثقافية

وقال جيف رولستون، رئيس مجلس إدارة شركة ماوري كيوي فروت غروورز ليمتد: «إن الأمر يتعلق بالازدهار المتوارث عبر الأجيال، ويتجاوز كونه مجرد فاكهة، كما أنه حماية للهوية الثقافية، والنمو القائم على قيادة الشعوب الأصلية. ونحن نفخر بالوقوف إلى جانب ملكتنا الماورية وهي تخطو خارج حدود أستراليا إلى الساحة العالمية هنا في دولة الإمارات».

وتأتي هذه الزيارة المهمة والتي تحظى بدعم الملكة الماورية، عقب إدراج شركة «ماوري كيوي فروت غروورز ليمتد» ضمن القائمة النهائية لفئة «التميز الماوري في التصدير» ضمن «جوائز نيوزيلندا الدولية للأعمال 2025» في 23 سبتمبر، بما يرسخ التزامها بضمان إرث مستدام لمالكي الأراضي من الماوري.