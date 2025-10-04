منح «دبي لخدمات الملاحة الجوية» شهادة مزود خدمات الطائرات بدون طيار

في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وتوفير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة لنموه، منحت الهيئة أول شهادة لمزود خدمات المجال الجوي المخصص للطائرات بدون طيار لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وكانت الهيئة أصدرت، مارس الماضي، أول لائحة وطنية في المنطقة لاعتماد مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، وتأتي هذه الشهادة بوصفها أول تطبيق عملي لهذه اللائحة، لتعكس جاهزية البنية التنظيمية والتشغيلية لدولة الإمارات لدعم تشغيل الطائرات بدون طيار بشكل آمن.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «تمثل الخطوة تطبيقاً عملياً للائحة الوطنية للطائرات بدون طيار، وتؤكد التزام الهيئة بتوفير إطار تنظيمي واضح يضمن السلامة وكفاءة التشغيل، ويسهم في تطوير قطاع الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما نشيد بمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية على التزامها ومهارتها التقنية خلال عملية الاعتماد الدقيقة، حيث يشكل هذا الإنجاز أساساً متيناً لتطبيق خدمات المجال الجوي المخصص للطائرات بدون طيار في المستقبل بدولة الإمارات».

وقال إبراهيم أهلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «إن هذا الإنجاز لا يقتصر على خدمات الملاحة الجوية في دبي فحسب، بل يشمل منظومة الطيران الإماراتية بأكملها.

نحن فخورون بأن نكون جزءاً من دفع عجلة دمج الطائرات بدون طيار بأمان، من خلال التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا لضمان استعداد دبي لمستقبل التنقل الجوي الذكي».