جمارك أبوظبي و«ألتانا» تستكشفان آفاق حلول التجارة

وقّعت جمارك أبوظبي وشركة ألتانا للتكنولوجيا الأمريكية، الرائدة في حلول رصد وتحليل سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تعاون لاستكشاف وتطوير حلول تجارة من الجيل القادم، تسهم في تعزيز مرونة وأمن واستدامة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

شهد معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وآمنة بن زعل المهيري القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، مراسم الإعلان عن المذكرة، التي وقّعها راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، وإيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة ألتانا للتكنولوجيا، ضمن فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك.

وأكد الجانبان التزامهما باستكشاف مبادرات مشتركة، وحلول مبتكرة، تعزز من مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة، ودعم شركة ألتانا في بناء شبكات تجارة رقمية موثوقة وشاملة على مستوى العالم.

وتتيح منصة شركة ألتانا للتكنولوجيا، مشاركة البيانات الموثوقة، وتقديم تحليلات متقدمة، تساعد الشركات والحكومات على إدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال، ودعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد.

وقال راشد لاحج المنصوري، إن «هذا التعاون يأتي انسجاماً مع استراتيجية إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والخدمات اللوجستية»، مؤكداً أن «تبنّي الابتكار والتحول الرقمي في العمليات الجمركية، يعزز القدرة التنافسية، ويقلل المخاطر، ويدعم انسيابية حركة التجارة على نحو أكثر موثوقية واستدامة».

من جانبه، أعرب إيفان سميث عن اعتزازه بالشراكة مع جمارك أبوظبي، في بناء شبكات تجارية موثوقة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة وشفافية واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات في أنحاء العالم.