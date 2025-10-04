Hub71 تطلق شراكة في أمريكا لدعم توسع الشركات الناشئة

وقّعت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أول شراكة لها في الولايات المتحدة مع هيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي (NJEDA)، بهدف تسهيل التوسع العالمي للشركات الناشئة عالية النمو عبر المحيط الأطلسي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك ضمن زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «التكنولوجيا بطبيعتها عابرة للحدود، ومنظومات الابتكار بحاجة إلى التعاون لدعم توسع المؤسسين على المستوى العالمي.

شراكتنا مع Choose New Jersey تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة للتوسع الدولي، مع التركيز على تبادل الخبرات، والكوادر، وأفضل الممارسات. من خلال هذا التعاون، نربط المنظومات ببعضها ونمكّن المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة والنمو على مستوى عالمي».

ومن جهته، قال تيم سوليفان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي: «تعمل ولاية نيوجيرسي بقيادة حاكمها فيل مورفي على إنشاء شراكات دولية مهمة حول العالم، للمساهمة في رفع قيمة الاستثمارات في قطاعات جديدة وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر.

وقد طورت هيئة تنمية الأعمال في نيوجيرسي مجموعة أدوات فعّالة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة، ونحن متحمسون للعمل مع Hub71 للترويج للفرص الواعدة في أبوظبي ونيوجيرسي».

وفي إطار زيارته إلى دولة الإمارات في شهر أبريل، زار حاكم ولاية نيوجيرسي «فيل مورفي» مقر Hub71 باعتبارها بوابة للشركات الناشئة للتوسع عالمياً.

وتُمثل مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة التنمية الاقتصادية في نيوجيرسي إنجازاً جديداً لاستراتيجية Hub71 للتوسع عبر الحدود، وتأكيداً على مهمتها الأساسية لتوسيع نطاق مشاريع الشركات الناشئة عالمياً انطلاقاً من أبوظبي.

وتستكمل الاتفاقية محفظة Hub71 المتنامية من الشراكات الدولية، ومن بين أبرزها، التعاون الاستراتيجي مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الإمارات واليابان.