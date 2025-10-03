الإمارات والبرازيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في سلامة الطيران المدني

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال سلامة الطيران المدني مع الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل، إلى جانب اتفاق عمل يحدد آليات التنفيذ العملية لهذا التعاون، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال. وقع المذكرة سيف السويدي مدير عام الهيئة، وتياجو فييارستين رئيس هيئة الطيران المدني البرازيلية .

وذلك لتعزيز أطر التعاون على مستوى السياسات والمعايير العامة لسلامة الطيران المدني، بما يشمل تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والتدريب. وقع اتفاق العمل المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة وروبرتو خوسيه سيلفيرا هونوراتو، رئيس إدارة صلاحية الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني بالبرازيل.