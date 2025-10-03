«العالمية القابضة» توسع محفظتها باستثمار مليار دولار في «سمان كابيتال» الهندية

أعلنت الشركة العالمية القابضة توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة «سمان كابيتال ليميتد» بقيمة مليار دولار (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية). وتُعد شركة «سمان كابيتال ليميتد»، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند.

حيث تركز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري. وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً منتشرة في أكثر من 150 مدينة وبلدة هندية، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظفاً، ما يعزز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز الشمول المالي.

ويعكس استثمار الشركة العالمية القابضة البالغة قيمته مليار دولار ثقتها الكبيرة في الإمكانات القوية التي يتميز بها القطاع المالي في الهند على المدى البعيد، كما يعزز التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال، وتسريع تقديم حلول الائتمان المبتكرة، ودعم النمو والشمول المالي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «الهند سوق استراتيجية محورية بالنسبة لنا، لما تتميز به من أسس وإمكانات واعدة للنمو على المدى البعيد.

وقد أثبتت شركة سمان كابيتال مكانتها الرائدة ودورها الحيوي في تمكين الأفراد من تملّك المنازل ودعم الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند. ومن خلال هذا الاستثمار البالغة قيمته مليار دولار أمريكي، نؤكد التزامنا بدعم المرحلة القادمة في مسيرة نمو الشركة، ويشمل ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين حلول الإقراض والائتمان، وتعزيز مساهمتنا في تطوير المنظومة المالية الهندية».