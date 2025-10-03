«رابيد 7» تتوسع في الإمارات لدعم نمو الأمن السيبراني وتعزيز الرؤية الرقمية

أعلنت أمس شركة «رابيد 7»، عن إطلاق كيانها المحلي، ما يمثل استثماراً استراتيجياً كبيراً في المنطقة. ويعزز هذا التوسع التزام الشركة طويل الأجل تجاه الإمارات والشركات والنظام البيئي الشريك لدعم التحول الرقمي في البلاد، وأهداف المرونة الإلكترونية.

وحصلت الشركة على شهادة مركز دبي للأمن الإلكتروني، ما يعكس التزامها بتلبية المعايير الأمنية الصارمة لدعم الجهات الحكومية، وغيرها من القطاعات.

وقد افتتحت الشركة مكتباً في دبي، خاصة في ظل التوقعات بأن يصل سوق الأمن السيبراني في الإمارات إلى 4.51 مليارات دولار، بحلول نهاية عام 2025. وأن الأمن السيبراني يمثل أولوية وطنية لحكومة الإمارات.

وقال كوري توماس، الرئيس التنفيذي للشركة: «دبي هي مركز للابتكار، وذلك بفضل استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية، والسياسات الحكومية الداعمة، والنظام البيئي الشامل لمراكز التكنولوجيا. إن الأمن السيبراني هو عنصر حيوي في تمكين هذه المبادرات.

واستثمارنا في البنية التحتية السحابية المتخصصة، يمكّن المؤسسات في الإمارات والخليج من الوصول إلى منصة الأمن السيبراني ذات المستوى العالمي. نتطلع إلى بناء شراكات مع الشركات المحلية والحكومات، لحماية المستقبل الرقمي لدولة الإمارات بشكل أفضل».