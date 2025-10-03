تقرير دولي: أداء قوي لمصارف الإمارات

أكدت «إرنست ويونغ» (EY)، قوة أداء البنوك في الإمارات، مدعومة بارتفاع الدخل من غير الفوائد واستقرار جودة الأصول مع تسجيلها تحسناً في الربحية وجودة الأصول ورأس المال، لافتة إلى النمو القوي في الائتمان بفضل برامج التحول الاقتصادي التي تحفز نشاط الإقراض.

وأضافت في تقرير الخدمات المصرفية في دول التعاون في النصف الأول 2025، أنه من المتوقع أن يستمر التوجه مع الإعلان عن المزيد من تخفيضات الفائدة في سبتمبر 2025 ومع ذلك، تعمل البنوك بنشاط على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وأضافت أنه من المتوقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون 3% في 2025، وأن يرتفع النمو إلى 4.1% في 2026، مدعوماً باستثمارات في البنية التحتية ومبادرات التنويع الاقتصادي وديناميكية القطاع الخاص، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي النفطي 1.7% في 2025 قبل أن يتسارع إلى 5.4% عام 2026، بينما تقود القطاعات غير النفطية النمو على خلفية الإصلاحات المستمرة وتدفق الاستثمار الأجنبي.