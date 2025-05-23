«تشيك أوت»: الإمارات من أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية وتطوراً في العالم

تُشكل التقنيات الناشئة الموجة القادمة من التحول الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُصنّف السوق المحلي من بين الأكثر تقدماً عالمياً من حيث تبني التكنولوجيا والإقبال عليها، وفقاً لتقرير تشيك أوت.كوم السنوي الخامس الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسب تقرير «التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025: رؤى حول سلوكيات المستهلك المتغيرة»، شهدت الدولة زيادة ضخمة في معدلات التسوق عبر الإنترنت، بلغت نسبتها 320 % في التسوّق اليومي منذ عام 2020.

ويتجلى هذا الاتجاه بشكل أكبر في إجمالي حجم المدفوعات الرقمية لشركة Checkout.com في الإمارات، والتي ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 1333 % خلال الفترة ذاتها، وبنمو سنوي بنسبة 177 %. تؤكد هذه الأرقام مجتمعة على تحول واسع في نمط الحياة في الدولة، حيث باتت المنصات الرقمية الخيار الأول للمستهلكين وبشكل متزايد.

وإلى جانب التسوق اليومي، يتجه المزيد من المستهلكين في الإمارات إلى المنصات الرقمية لاستكمال مشترياتهم الروتينية، حيث يتصدر توصيل الطعام هذا القطاع باعتباره القطاع الأفضل أداءً، مستحوذاً على حصة هائلة بلغت 57 % من التسوق عبر الإنترنت، بينما جاء قطاع الملابس والأزياء في المرتبة الثانية بنسبة 48 %، أما المركز الثالث فكان من نصيب قطاع السفر بنسبة 38%.

يُبرز هذا الأمر مدى تنوع وديناميكية مشهد التجارة الإلكترونية في الدولة. ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث اتساع نطاق السلع والخدمات التي بات المستهلكون يشترونها عبر الإنترنت.

لا ينعكس هذا التحول نحو الراحة الرقمية في عادات الإنفاق الاستهلاكي فحسب، بل أيضاً في كيفية إرسال الأفراد والشركات للأموال واستلامها. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، شهد اعتماد معاملات تمويل الحسابات (AFTs) نمواً ضخماً بنسبة 388% على أساس سنوي.

مما يُؤكد على التحول السريع للدولة نحو المدفوعات الرقمية الفورية. يشير هذا النمو إلى تطور كبير في البنية التحتية المالية للإمارات مدفوعاً بالطلب على تجارب دفع فورية وآمنة ومرنة.

إلى ذلك، ينوي حوالي 62 % من مستهلكي الدولة زيادة إنفاقهم عبر الإنترنت العام المقبل، ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات السفر، وتوصيل الطعام، والخدمات الحكومية والعامة من هذه الزيادة.

مع تزايد إقبال سكان الإمارات على التسوق الرقمي للراحة التي يوفرها وسهولة الوصول إليه، تستمر شعبية خيار الدفع الرقمي عند الاستلام في الانخفاض بشكل حاد، حيث انخفضت شعبية هذا الخيار في الدولة بنسبة 53 % منذ عام 2020.

ويستخدم حوالي 42 % من مستهلكي الإمارات الآن التطبيقات أو المحافظ الرقمية لإرسال الأموال مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، ويستخدم 35 % منهم منصات التكنولوجيا المالية للاستثمار وإدارة الثروات.

وفي الوقت ذاته، بات الذكاء الاصطناعي يأخذ دوراً أكبر في تجربة التسوق في الدولة. فقد استخدم 46 % من المتسوقين الإماراتيين مواقع الدردشة التوليدية لمساعدتهم في التسوق عبر الإنترنت، بينما استخدم 37 % أدوات البحث البصري بالذكاء الاصطناعي للتسوق عبر الإنترنت.