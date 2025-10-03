3.8 % نمو اقتصاد أبوظبي خلال الربع الثاني من 2025

أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بلغ 306.3 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وسجّل الاقتصاد غير النفطي أفضل أداء ربعي له على الإطلاق من حيث القيمة.

حيث ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 174.1 مليار درهم، ولتصل مساهمته الربعية للمرة الأولى إلى 56.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 597.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.63% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وواصل الاقتصاد غير النفطي أداءه القوي، محققاً نمواً بنسبة 6.37% على أساس سنوي ليصل إلى 337.6 مليار درهم.

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الإمارة، ودور القطاعات الحيوية غير النفطية في تعزيز النمو المستدام، فضلاً عن مرونة نموذج أبوظبي الاقتصادي المتنوّع، ويسلِّط الضوء على فاعلية المبادرات الاستراتيجية التي تواصل اجتذاب الاستثمارات، وتحفِّز الابتكار، وتوجد وظائف ذات قيمة عالية.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية يؤكد مكانة أبوظبي الاقتصادية الريادية التي ترتكز على رؤية طموحة واستراتيجية شاملة وخطط دقيقة لتسريع الاقتصاد وتنويعه.

ويأتي نمو الاقتصاد غير النفطي الذي أسهم بـ 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفع بنسبة 6.6 خلال الربع الثاني، مدفوعاً بقوة أداء قطاعات رئيسية مثل الصناعة والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتقنية المعلومات والاتصالات، في ظل منظومة أعمال تنافسية، وبنية تحتية بمستويات عالمية.

وأضاف أن اقتصاد الصقر يقود جهود بناء اقتصاد المستقبل الذي يمتاز بالتنوع والمرونة والشمول والتنافسية العالمية، ويعكس النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي فاعلية المبادرات التطويرية والسياسات الاستباقية التي تتخذها أبوظبي.

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن المستويات القياسية التي يحققها اقتصاد الإمارة وفقاً لنتائج الربعين الأول والثاني 2025، تبرز قوة الاقتصاد وفاعلية التخطيط المبني على بيانات عالية الجودة.

وبتقديم الحكومة استراتيجية رقمية بقيمة 13 مليار درهم تهدف إلى تحويل أبوظبي إلى أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027، فإن مركز الإحصاء يؤدي دوراً محورياً في تمكين هذا التحوّل من خلال توفير إحصاءات موثوقة في الوقت المناسب.

وترسخ أنشطة الصناعات التحويلية مكانتها بوصفها أكبر مساهم غير نفطي في الاقتصاد الكلي في الإمارة، إذ بلغت قيمتها المضافة 30.1 مليار درهم، ما يعادل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، محققة نمواً نسبته 3.1% على أساس سنوي، وصولاً لأعلى قيمة ربع سنوية لها.