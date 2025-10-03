حاكم الفجيرة: الإمارات تقود التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الضيوف المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة التي تستضيفها إمارة الفجيرة.

ورحب سموه بضيوف المنتدى، مشيداً بدورهم في إثراء جلساته، وأكد على أثر الجلسات الحوارية لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وبلورة توصيات تسهم في تعزيز قدرات صناع القرار وتطوير سياسات قطاع الطاقة بفاعلية.

ونوه سموه بأهمية المنتدى في استقطاب نخبة من خبراء النفط والصناعة، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق الفرص المستقبلية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية.

وقال سموه إنه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقود دولة الإمارات التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث تحول فعال في قطاع النفط والطاقة، ما يعزز من مكانة الإمارات موقعاً استراتيجياً على الصعيد العالمي، كونها تشكل محطة محورية في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي تلعبه إمارة الفجيرة بصفتها ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي، وموقعها الحيوي في قطاع الخدمات النفطية، ودورها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.

بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في مجال الصناعات النفطية والطاقة. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والكابتن موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والصناعات المرتبطة بها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشاد سموه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.

وأكد سموه على الجهود التي تبذلها الفجيرة في مجال أسواق الطاقة العالمي والإجراءات والتسهيلات الاستثمارية المرنة التي تقدمها لرواد الأعمال في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي مستدام في مجال الطاقة.

من جانبه، أعرب وزير البترول المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وحضور إمارة الفجيرة المحوري في هذا السياق، وفي تجارة وتخزين النفط على مستوى العالم بما تمتلكه من إمكانات متقدمة وتقنيات متطورة أسهمت في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وتم على هامش زيارة الوفد المصري، توقيع اتفاقية شراكة وتبادل استثماري في مجال الطاقة بين الفجيرة ومصر بحضور محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والمهندس كريم بدوي والتي تهدف لتعميق الشراكة الاستثمارية بين الطرفين في مجال الطاقة.

افتتاح

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة افتتح الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس هيئة ميناء الفجيرة بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية أعمال النسخة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة بفندق دبل تري هيلتون الفجيرة.

وأكد الشيخ صالح الشرقي أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحولات عالمية متسارعة، تفرض تحديات كبرى على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها استقرار أسواق الطاقة، وضمان استمرارية تدفقات الإمدادات، والتوازن الدقيق بين التحولات البيئية ومتطلبات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن جهود إمارة الفجيرة جلية من خلال هذا المنتدى في أن تكون مركز إشعاع يجمع القادة والخبراء لرسم مسارات تنموية واقتصادية مستقرة. استعرض المنتدى عدداً من المحاور المهمة في أسواق الطاقة.

والتي تتناول التطورات الجيواقتصادية الراهنة وتأثير السياسات التجارية والحمائية على سلاسل الإمداد ، إلى جانب مناقشة آفاق الاستثمار في البنية التحتية البحرية والطاقية ، وبحث أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون بين الشرق والغرب بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة.

من ناحية أخرى أقيم حفل توزيع جائزة أرامكو طريق الحرير الجديد، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وذلك على خلفية أعمال منتدى أسواق الطاقة الذي اختتم، أمس.