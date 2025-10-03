عبدالله بن طوق: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بقطاع الفضاء

شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعالية استضافتها سفارة دولة الإمارات في الجمهورية الفرنسية، لتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة «مداري سبيس» الإماراتية، وشركة «أفالانش» الفرنسية.

والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير مراكز البيانات الفضائية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لدعم الابتكار، وتسريع وتيرة المشاريع المشتركة في قطاع الفضاء. حضر الفعالية فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، والدكتور شريف الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «مداري سبيس»، ونخبة من المسؤولين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية مساهماً رئيسياً في تنمية اقتصاد الفضاء، وتعزيز الابتكار والأبحاث المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الفضائية.

مشيراً إلى أن الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية في قطاع الفضاء هي شراكة متينة واستراتيجية، وتشهد تعاوناً مستمراً وطويل الأمد بين الوكالات والمؤسسات المعنية في البلدين، حيث يعمل الجانبان على توسيع طموحاتهما المشتركة في تكنولوجيا الفضاء، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، ومراقبة الأرض، وتطوير القدرات الفضائية السيادية. يمثل قطاع الفضاء محركاً رئيسياً للتنمية، ضمن رؤية دولة الإمارات للمستقبل.

حيث تعتزم الدولة تطوير وإنشاء (التجمع الاقتصادي للفضاء)، في إطار السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، بما يعزز تنافسيتها العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الابتكار في هذا المجال، وبالتالي ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد الفضاء في المنطقة والعالم.