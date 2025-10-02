دبي تستضيف مؤتمر الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء

شاركت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء الذي يقام تحت شعار «ربط الابتكار بالاستدامة»، في منتجع لابيتا دبي باركس آند ريزورتس في دبي حتى 5 أكتوبر الجاري، وألقى أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، كلمة افتتاحية تناول فيها دور أنظمة تبريد المناطق كأحد الحلول الفعالة لتحقيق كفاءة الطاقة ودعم الاستدامة، مستعرضاً في الوقت ذاته مسيرة «إمباور» الممتدة على مدى عقدين في تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»:«لدينا التزام راسخ بدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار. كما نحرص عبر استراتيجيتنا على الإسهام في صياغة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة لأنظمة التبريد، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

ويعزز دور«إمباور» كشريك رئيسي في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وكشف أحمد بن شعفار عن إجراء مشاورات لتنفيذ مشاريع جديدة بقطاع «تبريد المناطق» في الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، فيما بلغت حصتها السوقية من قطاع تبريد المناطق في الإمارات 80 % حالياً.

وأضاف: تجاوزت الطاقة الإنتاجية لـ«إمباور» من 1.6 مليون طن تبريد في دبي، وارتفع إجمالي عدد المباني المستفيدة من خدماتها إلى 1,684 مبنى حتى الآن، كما تواصل التوسع لزيادة المنشآت والمباني التي تغطيها في دبي.

وأشار بن شعفار إلى أن «إمباور» تمتلك حالياً 90 محطة تبريد في دبي، مؤكداً أن مشروع «الخليج التجاري» في دبي يعتبر من أكبر مشاريع تبريد المناطق عالمياً، حيث تبلغ قدرته القصوى 451,540 طن تبريد ويضم 9 محطات، 4 منها في الخدمة حالياً و2 قيد التصميم، كما يضم شبكة أنابيب بطول 53 كيلومتراً، و325 مبنى.