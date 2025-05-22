إكسبو الشارقة يستضيف «معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل» في أكتوبر

يحتضن مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الأولى من معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة من 8 إلى 12 أكتوبر 2025، ليوفر منصة مثالية لتجارب مستحضرات التجميل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال حفل إعلان رسمي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ولي يوم تشان، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي والمناطق الشمالية، وسلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الغرفة والمركز ونخبة من المتخصصين.

ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للعاملين في قطاع صناعة وتجارة واستيراد مستحضرات التجميل للاستفادة من سوق الخليج العربي والشرق الأوسط الذي يعد أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم، فضلاً عن تمكين المشاركين من لقاء المستهلكين والتفاعل مع آلاف الزوار المهتمين بأحدث الاتجاهات والابتكارات في مستحضرات التجميل، وتوفير فرص نوعية للتواصل مع كبار المتخصصين في القطاع من موزعين وتجار تجزئة وملاك صالونات ومنتجعات صحية وشركات تجارة إلكترونية.

معارض نوعية

وأكد عبدالله سلطان العويس أن دعم الغرفة للمعرض يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تستهدف استقطاب معارض نوعية تضاف إلى سلسلة المعارض التي تدعمها الغرفة، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة في النمو، في ظل التطلع إلى بناء منظومة متكاملة من المعارض التجارية المتخصصة التي تغطي القطاعات الاقتصادية ذات النمو المرتفع، والإمكانات الواعدة وفي إطار السعي إلى تحقيق الشمولية في دعم مختلف القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والإقليمي.

قطاع واعد

وقال سيف محمد المدفع: «إن المعرض يشكل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع التجميل المزدهر بالمنطقة، حيث يعد من القطاعات الواعدة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن اختيار إكسبو الشارقة كمنصة لتنظيم هذا الحدث يأتي نظراً لخبرة المركز التي تمتد لأكثر من 47 عاماً في تنظيم المعارض، حيث يستضيف سنوياً أكثر من 80 معرضاً وفعالية، إلى جانب ما سجله المركز من نجاحات في تنظيم معارض مماثلة مثل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يجذب سنوياً أكثر من 80 ألف زائر من 101 دولة، ومعرض الإمارات للعطور والعود الذي يضم أكثر من 500 علامة تجارية ويستقطب أكثر من 25 ألف زائر».