"نخيل" تُرسي عقداً بـ 169 مليون درهم لأعمال البنية التحتية ومرافق "باي فيلاز" في جزر دبي

أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن تعيين شركة "النصر للمقاولات" لتنفيذ أعمال الطرق الداخلية والمرافق الأساسية لمشروع "باي فيلاز" في جزر دبي، بموجب عقد بقيمة 169 مليون درهم.

يشمل نطاق المشروع تطويرَ شبكة طرق متكاملة تخدم المجتمع السكني المكوَّن من 636 وحدة، مع تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمرافق الخدمات الأساسية، بما يضمن تحقيق ربطٍ متكامل بين الوحدات السكنية والمساحات العامة وشبكات الطرق الرئيسية في الجزر.

يتماشى تعيين "النصر للمقاولات" مع التزام "نخيل" بمنهجيتها القائمة على التسلسل الذكي في تنفيذ الأعمال التحضيرية، حيث يُسهِم في تطوير بنية تحتية متكاملة تُسرِّع عمليات تسليم المشاريع، وتضمن تشييد مجتمعات سكنية مستدامة تحقّق توقعات السكان عبر معايير عالية المستوى.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "سعداء بترسية هذا العقد المهم في مشروع "باي فيلاز" على شركة "النصر للمقاولات "، سيّما وأنه يُمثّل محطةً محورية في تطوير المشروع، حيث سيرسي الأسس لمجتمع سكني فاخر مكوّن من 636 وحدة سكنة مُطلّة على الواجهة البحرية، مع ضمان متانة البنى التحتية منذ المراحل الأولى. وتتناغم خبرة شركة النصر الواسعة في تنفيذ المشاريع المدنية المعقدة مع التزامنا الراسخ بتشييد مجتمعاتٍ استثنائية ترتقي بأعلى معايير الجودة والسلامة".

وأضاف المالك: "يدعم هذا التعاون الاستراتيجي رؤيتنا في تطوير جزر دبي كواجهة شاطئية عالمية، عبر توفير شبكات نقل ذكية تُثري تجربة العيش اليومية للسكان، وتُحفّز القيمة العقارية طويلة الأمد للمشروع".

من جانبه، قال جان نقولا الحلو المدير التنفيذي لشركة "النصر للمقاولات": "نفخر بهذا التعاون مع "نخيل" الرائدة في قطاع التطوير العقاري بدبي، في أعمال إنشاء البنية التحتية المرتبطة بمشروع ’باي فيلاز‘ في جزر دبي. وسيعمل فريقنا بتكاملٍ تام مع كافة الأطراف المعنية، مُلتزمين بتحقيق أعلى معايير الجودة التي حددتها ’نخيل‘ ضماناً لتشييد مشروع سيغدو من أبرز الواجهات السكنية والاستثمارية المُبتكرة التي تُجسّد تطلُّعات المعيشة العصرية والاستثمار الواعد في دبي".

وقد انضمت شركة النصر للمقاولات كأحدث شريك استراتيجي في تطوير مشروع "باي فيلاز" المُشترك بين "نخيل" و"دبي القابضة للعقارات". وجاء هذا التعاون بعد منح عقدٍ قيمته 2.6 مليار درهم لشركة "فيبريكس للمقاولات" لبناء مشروع "باي فيلاز" في جزر دبي.

يضم مشروع "باي فيلاز" منازل تاون هاوس، وفللاً شبه منفصلة، وفللاً بحدائق، وفللًا فاخرة مطلة على الواجهة البحرية وأخرى شاطئية، ضمن بيئة متصلة على طراز المنتجعات في جزر دبي. ويشكل هذا المشروع جزءاً من رؤية جزر دبي الشاملة، ويدعم خطة دبي الحضرية 2040 من خلال إنشاء مجمعات سكنية مخططة بعناية، ومساحات عامة، وسهولة الوصول إلى المرافق.