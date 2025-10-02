شمال القابضة وماريوت تُبرمان اتفاقية أول مشروع سكني يحمل علامة إديشن في الشرق الأوسط

أعلنت "شمال القابضة" و"ماريوت الدولية" عن توقيع اتفاقية لإطلاق شقق سكنية وفندق فاخر يحملان علامة "إديشن" في "مرفأ دبي".

ومن المقرر أن يكتمل بناء "دبي بيتش إديشن" في عام 2029، ليجسّد ببراعة فلسفة "إديشن" في الجمع بين التصميم العصري المتميز والخدمة الممتازة والمعهودة، ليُرسي بذلك مفهوماً جديداً للعيش الفاخر والضيافة الراقية في واحدة من أبرز الوجهات البحرية في دبي.

وفي هذا الصدد، صرّح عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لـ "شمال القابضة"، قائلاً: "يمثل إطلاق 'دبي بيتش إديشن' إضافة استثنائية لسجل هذه المدينة الرائدة. فسيشهد هذا المشروع الفاخر على الواجهة البحرية تدشين أول شقق سكنية للعلامة في المنطقة. وتمثل 'إديشن' الذوق الرفيع والفن في صياغة مساحات تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات الحديثة، لتقدّم تجربة دافئة وفريدة حيث تعبّر هذه القيم عن روح دبي: المتطورة والعالمية والتي تتطلّع دوماً إلى المستقبل. وبتعاوننا مع 'ماريوت الدولية'، نصنع معاً وجهة مميزة على الخريطة العالمية ونُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة بارزة على مستوى العالم للزوّار والمقيمين على حد سواء."

بدوره، أعرب جيروم برييه، الرئيس التنفيذي للتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "ماريوت الدولية"، عن ثقته في هذا المشروع قائلاً: "يُعدّ إطلاق مشروع 'دبي بيتش إديشن' إضافةً نوعية لمحفظتنا المتنامية من خيارات الضيافة الفاخرة في دبي. فبفضل تصميمه الفريد والأول ضمن فئته، والتجارب الحصرية والمُصممة بعناية لتلائم كل الأذواق، ورؤيته الجريئة التي تحترم روح المكان، سيقدّم هذا المشروع مفهوماً جديداً للرفاهية المعاصرة، يلهم المسافرين والمقيمين على حدٍ سواء الباحثين عن تجارب استثنائية في مدينة تختزل مستقبل الضيافة. نتطلّع إلى مواصلة التعاون مع 'شمال القابضة' لرفع سقف التميز في مجال الضيافة والعيش الفاخر في المدينة من خلال هذا المشروع الرائد".

تُمثِّل الشقق السكنية في "ذا دبي بيتش إديشن ريزيدنسز" أولى مشاريع العلامة التجارية في الشرق الأوسط، حيث تُرسي معياراً جديداً وأنيقاً لحياة الرفاهية والضيافة، بفضل ريادة "ماريوت الدولية" في تطوير المشاريع السكنية العالمية.

سيضم المشروع 165 وحدة سكنية بتصاميم راقية، تتوزع بين شقق ذات غرفتي نوم وثلاث وأربع غرف. كل وحدة مصممة لتجسد المزج الفريد الذي تشتهر به العلامة بين اللمسة المعاصرة والبساطة المفعمة بالجمال، مع مراعاة طبيعة الوجهة المحيطة. وسيتمتّع المقيمون بمجموعة حصرية من المرافق والخدمات المتكاملة التي تلبي كافة تطلعاتهم.

كما سيشهد هذا المشروع الواقع على الواجهة البحرية تدشين فندق "دبي بيتش إديشن"، الذي سيضم 185 غرفة وجناحاً تتميز جميعها بإطلالات بحرية بانورامية. وانسجاماً مع النهج الراقي الذي يميز العلامة، سيقدّم الفندق تشكيلة مميزة من التجارب المطبخية الفريدة.

سيتم تطوير منتجع دبي بيتش إديشن والمساكن التابعة له في دبي هاربر، وهي وجهة ساحلية مميزة تجمع بين المساكن الفاخرة، والضيافة، والتجزئة، والمطاعم، لتقدم تجربة بحرية راقية لا مثيل لها. وتقع هذه الوجهة بالقرب من شاطئ خاص برماله الطبيعية، ما يوفر توازنًا مثاليًا بين أسلوب الحياة على الشاطئ والحيوية الحضرية مع إطلالات بحرية خلابة.