"حرة دبي".. أول سوق حرة لتجزئة السفر معتمدة للتوحد عالمياً

حصلت سوق دبي الحرة، التي تعد من أكبر الأسواق الحرة ضمن مطار واحد في العالم، على التصنيف العالمي الرسمي بوصفها أول سوق حرة معتمدة للتوحد في العالم من «المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر» (IBCCES)، وذلك تقديراً لعمليات السوق التشغيلية الرائدة وتميزها في التدريب الشامل للموظفين، والتزامها الدائم بتوفير بيئة تسوق راقية وشاملة ترحب بجميع المتعاملين من ذوي التوحد وأولئك الذين تتطلب احتياجاتهم الحسية مراعاة خاصة أثناء التسوق أو التفاعل مع البيئة المحيطة.

وبهذا الإنجاز تسير سوق دبي الحرة على خطى مطارات دبي وطيران الإمارات اللذان أصبحا أول مطار وأول شركة طيران يحصلان على هذا الاعتماد على التوالي، وعقب حصول دبي على التصنيف الرسمي كأول وجهة سياحية معتمدة للتوحد عالمياً.

وقد استكمل أكثر من 4,800 موظف في سوق دبي الحرة عبر مختلف صالات ومباني المطار والمكاتب الخلفية برنامج تدريبي لمساعدة الأفراد المصابين بطيف التوحد، مما يتيح لهم تجربة تسوق ممتعة ومريحة، وذلك في إنجاز مميز شهد تحقيق معدل إكمال بلغ 98.76% في غضون 26 يوماً فقط.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سُعداءٌ بحصولنا على هذا الاعتماد من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، في إنجاز جديد يجسد التزامنا الثابت بتقديم خدمات شاملة لجميع عملائنا على اختلاف أنواعهم، ويأتي تتويجاً لجهود سوق دبي الحرة الحثيثة لتسهيل الوصول وتعزيز الشمولية عبر جميع عملياتها التشغيلية، ويعكس رؤيتنا بأن السفر يجب أن يكون تجربة آمنة وممتعة ومتاحة للجميع."

حضر مراسم تسليم شهادة التصنيف الذي أقيم في سبتمبر في المقر الرئيس لسوق دبي الحرة في أم رمول، إلى جانب كيدامبي، كل من صلاح تهلك، نائب المدير التنفيذي، ومنى العلي، نائب أول الرئيس ـــ الموارد البشرية، ومن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر بيانكا روبنهايمر، مديرة الحسابات الرئيسة، إلى جانب جيف ستراتشان، نائب الرئيس المساعد ـــ العمليات التشغيلية، كلية دبي للسياحة، ومريم اللوز، رئيسة قسم دعم صناعة السياحة، كلية دبي للسياحة.

اعتماد رمز دوار الشمس للتعرف على الأفراد من ذوي الصعوبات غير المرئية

وفي إطار حصولها على هذا الاعتماد، ستعمل سوق دبي الحرة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية الشاملة لخدمة العملاء، والتي تراعي احتياجات المصابين بالتوحد وغيرهم من ذوي الصعوبات غير المرئية، وذلك عبر جميع منافذها التجارية، مع إعلاء قيم التعاطف والاحترام والمرونة تجاه الأفراد ذوي الاضطرابات الحسية أو الاختلافات في النمو. وقد تبنت السوق الحرة، في إطار هذه المبادرة، «رمز دوّار الشمس» المعتمد عالمياً، والذي يسهّل التعرف على الأفراد من ذوي الصعوبات غير المرئية. وأضاف كيدامبي: "تشكل هذه المبادرات خطوة رائدة نحو تعزيز الشمولية وتوفير بيئة أكثر دعماً وراحة لجميع المسافرين في سوق دبي الحرة. ونحن سعداء بتطبيق إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتقديم دعم فعّال وملموس للأفراد والعائلات من ذوي الصعوبات غير المرئية."

وتدعو سوق دبي الحرة جميع المسافرين والمتعاملين للانتباه إلى رمز دوّار الشمس لدعم ثقافة الاهتمام بالآخرين وتعزيز الفهم في بيئة تجارة تجزئة السفر.

ملامح المبادرة الصديقة للتوحد

تشمل أبرز ملامح المبادرة الصديقة للتوحد، التوعية والتعرّف على الحالات، دعم عمليات الشراء، معايير الموظفين والتواصل، والاتساق في العمليات التشغيلية. وكجزء من هذه المبادرة، سيضع موظفو الصفوف الأمامية في سوق دبي الحرة على زيهم دبابيس على شكل دوّار الشمس، للدلالة على استعدادهم لمساعدة العملاء من ذوي الصعوبات غير المرئية. كما ستعرض بعض الكوادر المخصصة في مناطق البيع رمز دوّار الشمس، لتوفير وضوح وسهولة وصول لأولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي. كما ستتوفر حقيبة حسية للمسافرين الذين يرتدون شارة دوّار الشمس، والتي تشير بشكل غير مباشر إلى حاجتهم لمساعدة إضافية. وحرصاً على التطبيق الدائم للمبادرة، سيحدد لكل نوبة عمل «بطل التوحد» لضمان توفير الدعم بشكل مستمر وفعّال.

سوق دبي الحرة تدعم النسخة السابعة من «اكسبو أصحاب الهمم الدولي»

ستقدم سوق دبي الحرة الدعم للنسخة السابعة من معرض «اكسبو أصحاب الهمم الدولي» بصفتها الشريك الاستراتيجي للحدث الذي يُعد الأبرز في المنطقة في مجالات التجارة والمهنيين والمستهلكين، والمخصص للارتقاء بحياة الأشخاص من أصحاب الهمم. ويهدف المعرض إلى توفير منصة واحدة تجمع جميع أفراد مجتمع الأعمال والمجتمع المدني في الشرق الأوسط، وعائلاتهم ومقدمي الرعاية، والحكومات، وأبرز مزوّدي التكنولوجيا الدولية. وتواصل سوق دبي الحرة، من خلال «مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية»، دعم أصحاب الهمم وتمكينهم عبر مبادرات شاملة تعزز اندماجهم في المجتمع وتعزيز دورهم في محيطهم الاجتماعي.