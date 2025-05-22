انضمام سلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» لمجموعة عمل تابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن انضمامها رسمياً إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين(IFIAR)، لتكون بذلك العضو الوحيد في المجموعة من منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد إعلانها سابقاً عن حصولها على العضوية الكاملة للمنتدى مطلع العام 2024، لتصبح العضو السادس والخمسين.

يذكر أن سلطة التسجيل هي الجهة المختصة بالإشراف على أعمال التدقيق في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتشمل مسؤولياتها تطبيق الإجراءات التنظيمية المناسبة على شركات التدقيق والجهات المعنية إذا لزم الأمر، حيث انضمت سلطة التسجيل إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ مع أبرز الجهات التنظيمية المعنية بالتدقيق من أنحاء العالم، بما في ذلك مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، ومجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الخدمات المالية/هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين، ومجلس الرقابة على التدقيق في اليابان.

وتأسست مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين عام 2013، وتهدف إلى تعزيز جهود التنسيق في مجال تنفيذ إجراءات التدقيق، بما في ذلك التحقيقات، للمساهمة في حماية أصحاب المصلحة، وتحسين جودة التدقيق.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «باعتبار أبوظبي العالمي (ADGM) من أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة من حيث عدد شركات التدقيق، والجهات التي تخضع للتدقيق، فإن وجود إطار تنظيمي قوي للتدقيق يُعد ضرورياً لدعم منظومة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان حمايتهم، لذلك تلتزم سلطة التسجيل بتعزيز تبادل المعلومات التنظيمية، وتحسين تدفق المعلومات بين السلطات، وتوطيد علاقتها بالجهات التنظيمية الدولية. وإننا على يقين بأن انضمامنا إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين سيسهم بلا شك في إيجاد منصة لتبادل المعرفة والمعلومات، ما يتيح اتخاذ إجراءات رقابية أكثر سرعة وفاعلية».

وقالت إليزابيث باريت، رئيس مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين: «بالنيابة عن مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين، يسعدني أن أرحب بأبوظبي العالمي (ADGM) عضواً في المجموعة، وبتوسيع نطاق الاختصاص القضائي والرؤى، التي سيجلبها ذلك لصالح جميع أعضاء المنتدى».