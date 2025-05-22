أرباح لينوفو الصينية الربعية تهوي 64%





أعلنت لينوفو الصينية، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم، أمس تسجيل انخفاض أسوأ من المتوقع في أرباح الربع الرابع بلغ 64 % ، وهو ما عزته بشكل أساسي إلى انخفاض غير نقدي في قيمة شهادات خيارات شراء الأسهم.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن لينوفو حققت إيرادات بلغت 16.98 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 31 مارس ، متجاوزة توقعات المحللين لتحقيق 15.6 مليار.

غير أن البيانات أشارت إلى أن صافي أرباح مالكي الشركة بلغ 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين عند 225.8 مليون.

وأطلقت لينوفو أول أجهزة كمبيوتر شخصية تعمل بالذكاء الاصطناعي بالصين في مايو أيار الماضي قبل طرحها في الخارج في سبتمبر أيلول.

وقامت الشركة بدمج تقنيات من شركة ديب سيك الصينية الناشئة، التي أحدثت نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي بنموذجها منخفض التكلفة، في أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللوحية التي تنتجها.(بكين - رويترز)