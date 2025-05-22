مفاجآت صيف دبي تنطلق 27 يونيو بـ 66 يوماً من السعادة

بدأ العد التنازلي لانطلاق مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والعروض والتجارب في مختلف أنحاء المدينة على مدى 66 يوماً من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس 2025.

وتسلط الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من المفاجآت هذا العام، الضوء على كل ما يجعل دبي وجهة صيفية عالمية متنوعة مناسبة للعائلات والأصدقاء والأزواج والسكان والزوار على حد سواء.

وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق وعلى فترات، وهي عروض عطلة الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، وتخفيضات صيف دبي الكبرى من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، والعودة إلى المدارس من 11 وحتى 31 أغسطس. وستشمل كل فترة إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، ما يسهم في الارتقاء بقطاع التجزئة في المدينة نحو آفاق جديدة. وسيقدم جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب لا تنسى في مراكز التسوق، والمنتزهات الترفيهية، والمعالم السياحية، والفنادق، بالإضافة إلى عروض فنية رائعة يقدمها أشهر النجوم، وأنشطة ترفيهية ممتعة، ومأكولات شهية ومتنوعة، وتجارب رائعة مع شخصية مدهش المفضلة لدى الجميع، وغيرها الكثير. كما تتيح المفاجآت للمتسوقين فرصاً لا تحصى للفوز بجوائز ضخمة من خلال إجراء السحوبات الكبرى.

ويمكن لسكان دبي وزوارها أن يترقبوا مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم، بما في ذلك احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من 27 وحتى 29 يونيو، والعودة المرتقبة لسلسلة حفلات بيت ذا هيت خلال عطلتي نهاية أسبوع مميزتين في مركز دبي التجاري العالمي من يوم 4 وحتى 13 يوليو، والتي تنطلق مع حفل توليت والماس يوم 4 يوليو، حيث تتوفر التذاكر الآن. كما يتضمن جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي حفل جازيات مع النجمة بانة في جميرا زعبيل سراي يوم 27 يونيو، يليه حفل الفنان عدنان سامي في كوكاكولا أرينا يوم 29 يونيو، فيما تصعد فرقة أدونيس على خشبة مسرح دبي أوبرا لتقدم حفلاً مميزاً يوم 3 يوليو، كما تحيي الفنانة شريا غوشال أمسية موسيقية استثنائية في مركز دبي التجاري العالمي يوم 19 يوليو، وتستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي «صنع في الكويت» يومي 29 و30 أغسطس، إلى جانب العديد من العروض المشوقة الأخرى.

وتعود مفاجآت صيف دبي بتجارب مميزة تناسب جميع الأذواق، بما في ذلك تجارب الطعام الشهيرة مثل أسبوع الصيف للمطاعم الذي ينطلق من يوم 4 وحتى 12 يوليو، ويقدم عروضاً مميزة، فيما يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بعروض التسوق الأكبر على الإطلاق هذا الصيف مع تخفيضات حصرية وعروض لفترة محدودة مثل 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، والصفقات اليومية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض إقامة رائعة في فنادق المدينة، وزيارة رائعة لأشهر المعالم السياحية لصنع ذكريات لا تُنسى بصحبة أحبائهم.

وسيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن العديد من الحفلات الموسيقية، وتجارب تناول الطعام الجديدة كلياً، وفعاليات التسوق الحصرية، وغيرها الكثير من الفعاليات التي سوف تُقام للمرة الأولى على الإطلاق خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك في إطار جدول الفعاليات الكامل الذي يشكل دليلاً شاملاً لكيفية الاستمتاع بقضاء موسم صيف رائع في دبي.

الرعاة الرئيسين

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسين: بنك دبي التجاري، مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.