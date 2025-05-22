فلاي دبي تطلق برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية





أطلقت فلاي دبي اليوم برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة في تدريب الطيران. ويأتي اطلاق هذا المشروع الطموح كجزء من استراتيجية فلاي دبي لتطوير القوى العاملة لديها وتلبية الطلب المتزايد مع توسع أسطولها وشبكتها المتنامية خلال العقد المقبل.

تشغل فلاي دبي أسطولًا حديثًا وفاعلا من طائرات بوينغ 737 تخدم شبكة متنامية تضم أكثر من 130 وجهة. مع أكثر من 125 طائرة بوينغ 737 ماكس و30 طائرة بوينغ 787 قيد الطلب، تُعدّ هذه فرصة فريدة للطيارين الطموحين للإنضمام إلى برنامج رخصة الطيار متعددة الطاقم (MPL)وتطوير مهارات الطيران الأساسية، وبدء مسيرة مهنية عالية في مجال الطيران مع فلاي دبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "برزت دبي كواحدة من مراكز الطيران العالمية، ليس فقط من خلال ربط العالم، ولكن أيضاً من خلال جذب المواهب الماهرة التي تختار المدينة مركزا لها للعمل والعيش. نحن فخورون بدورنا الرئيس في دعم رؤية دبي في مجال الطيران والاقتصاد، وسنواصل الاستثمار في المبادرات التي تُنمّي قوتنا العاملة الماهرة، والتي تُساهم في نجاح هذه الصناعة. يفتح هذا البرنامج الباب أمام المواهب الإماراتية المحلية، بالإضافة إلى المقيمين والمتقدمين الدوليين الشغوفين بالطيران، لمتابعة مسيرة مهنية في أحد أكثر المراكز ازدهاراً في العالم."

يوفر برنامج فلاي دبي لتدريب الطيارين من المرحلة الأساسية جميع التدريبات اللازمة لتمكين الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 17 عاماً، وخريجو المدارس الثانوية، من أن يصبحوا طيارين تجاريين. سيتأهل المتدربون الذين يكملون تدريبهم بنجاح في مركز فلاي دبي لتدريب الطيران ليصبحوا طيارين على طائرات بوينغ 737.

وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي: "صُمم برنامج فلاي دبي لتدريب الطيارين لإكتشاف وتدريب الأفراد الشغوفين، ممن ليس لديهم خبرات سابقة في الطيران أو لديهم خبرات محدودة، وإعدادهم للعمل كمساعد طيار ثان على أسطولنا المتنامي من طائرات بوينغ 737. يمثل هذا البرنامج الدقيق رحلة منظمة تأخذ المتدربين من النظرية الأساسية إلى الإستعداد للطيران التجاري في حوالي 18 إلى 24 شهراً."

وأضاف بن حزيم: "في حين يُشكل التفوق الأكاديمي أساس هذا البرنامج، فإننا نُقدّر القيادة والعمل الجماعي و القدرة على اتخاذ القرار، وهي سمات أساسية لأي طيار ناجح. إن إطلاق برنامج الطيران من المرحلة الأساسية(Ab Initio) الجديد يفتح الأبواب أمام العديد من الفرص لتنمية مواهبنا، ونتطلع إلى تطوير البرنامج مستقبلًا ليشمل المزيد من الأدوار في قطاع الطيران، بما في ذلك الصيانة والهندسة ومراقبي الحركة الجوية وغيرها."

يشمل البرنامج التدريبات الأرضية، إضافة إلى التدريب على أجهزة المحاكاة والطيران، والتدريب التشغيلي بإشراف المدربين، والإندماج النهائي في عمليات طيران فلاي دبي.

يُطلب من المرشحين استيفاء عدد من المتطلبات، وسيخضعون لإختبارات فحص دقيقة عبر الإنترنت وفي الموقع، بما في ذلك سلسلة من اختبارات الكفاءة والقدرات والمهارات المعرفية والاختبارات النفسية خلال مرحلة الفحص الأولي، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية. ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من المتدربين تدريبها في الربع الأخير من عام 2025.

يعمل في فلاي دبي اليوم قوة عاملة تضم أكثر من 6,400 موظف يمثلون 144 جنسية، منهم أكثر من 1,330 طياراً. ومن المتوقع أن تتسلم الشركة 12 طائرة هذا العام، وتجري حملة توظيف مستمرة لدعم مسار نموها. ويُعد برنامجها (Ab initio) الجديد أحد المبادرات العديدة التي أطلقتها الشركة لمواصلة إستقطاب وتنمية كوادرها البشرية الماهرة.