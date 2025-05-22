«الصناعة» توقع اتفاقية لتحفيز الاستثمار الصناعي والتكنولوجي مع «أبوظبي الإسلامي»





وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية تعاون مع «مصرف أبوظبي الإسلامي»، خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» بهدف دعم الاستثمار والنمو في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، من خلال تأسيس إطار عمل مشترك وتوفير مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتُسهم الاتفاقية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ودعم التحول التكنولوجي وتوظيف التقنيات المتقدمة في التصنيع، كما تعزز التزام الطرفين بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط التوسع والقدرات التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحدد مجموعة من مجالات التعاون، تشمل تسهيل الحصول على تمويل المشاريع الصناعية ودعم نمو الأعمال وتوسعها وتقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم «أبوظبي الإسلامي» حلولاً مالية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومستهدفاتها، مع توفير تحديثات دورية وباقات تمويل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل قطاع.

مزايا وممكنات

وقال أسامة فضل أمير وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تواصل عقد الشراكات مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات التمويلية بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المبتكرة التي تسهم في نمو المشاريع الصناعية والتكنولوجية.

وأضاف: لقد أسهمت الجهات التمويلية بدور كبير في تحقيق مستهدفات كافة المبادرات والخطط والبرامج التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن نثمن اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وندعو الشركات الصناعية للاستفادة من كافة الحزم والمزايا والممكنات التي نوفرها، بما يدعم توسع هذه الشركات ونموها.

دعم القطاع الخاص

وقال محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تجسد الشراكة التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة، ومن خلال دعمنا لمبادرة «اصنع في الإمارات» والمنتدى المرتبط بها، نُسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية على المستوى العالمي، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار الاستراتيجي. ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتقديم حلول مالية عملية قائمة على القيمة، تدعم الشركات على طريق النمو والابتكار وتحقيق النجاح.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم «أبوظبي الإسلامي» حلولاً مالية بمعدلات مرابحة تنافسية وفترات سداد ممتدة، بما يتماشى مع سياساته الداخلية ومتطلباته التنظيمية. كما يُجسد هذا التعاون رسالة المصرف ويعزز إسهاماته في دعم جهود تنويع اقتصاد دولة الإمارات وازدهاره على المدى الطويل.