«دبي للمجوهرات» تحتفل بالعيد بحملة «مدينة الذهب»





احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن إطلاق حملة «مدينة الذهب»، التي تعيد تأكيد مكانة دبي كوجهة عالمية لعشاق المجوهرات، وتُجسد التقاء التراث بالحرفية والتصميم المعاصر.

وتنطلق الحملة من 2 إلى 9 يونيو، بمشاركة أكثر من 30 علامة مجوهرات رائدة، موزعة على أكثر من 100 متجر في أنحاء دبي، لتقدم مجموعة متنوعة من العروض الحصرية والتصاميم المميزة التي تلائم أجواء العيد وتلبي تطلعات مختلف الأذواق.

وتستهدف الحملة جميع المقيمين والزوار في الدولة، مقدّمة لهم فرصة استثنائية لاقتناء قطع مجوهرات تعبّر عن قيم العطاء والاحتفاء، وتُجسد روح المناسبة من خلال مزيج متقن من الفخامة والمعنى.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: حملة «مدينة الذهب» ليست مجرد عروض ترويجية، بل تجربة متكاملة تعكس الأبعاد الثقافية والاجتماعية لعيد الأضحى. أردنا أن نمنح العملاء فرصة لاختيار قطع تعبّر عن مشاعرهم وتبقى خالدة في ذاكرتهم، سواء كهدايا أو مقتنيات شخصية.

وتتضمن الحملة مجموعة من العروض الحصرية، أبرزها الهدايا المجانية، حيث يحصل العملاء على هدايا قيّمة عند الشراء بقيمة محددة، مما يضيف طابعاً احتفالياً لتجربة التسوق.

إضافة إلى تخفيضات مميزة على مجموعة مختارة من الألماس واللؤلؤ لدى متاجر محددة.

كما يمكن للعملاء إضافة نقش شخصي مجاني على مجوهراتهم ليصبح لكل قطعة لمسة فريدة وخاصة، وأيضاً يمكن للعملاء استبدال مجوهراتهم القديمة بتصاميم جديدة دون أي اقتطاع من قيمة الذهب.

وتعكس الحملة حرص مجموعة دبي للمجوهرات على دعم قطاع التجزئة في الإمارة، وترسيخ تقاليد الإهداء في موسم العيد، من خلال مبادرات ترويجية تجمع بين البعد الجمالي والرمزي لاقتناء المجوهرات.