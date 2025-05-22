"دبي للخدمات المالية" تُطلق برنامج خريجي دولة الإمارات

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن إطلاق برنامج خريجي الدولة لعام 2025، ترسيخاً لالتزامها بتطوير المهارات الإدارية والقيادية لمواطني الدولة وصقل قدراتهم التقنية لدعم مسيرة تطورهم ضمن قطاع الخدمات المالية.

ويهدف برنامج خريجي دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وإشراكهم ببرامج تدريبية مصممة خصيصاً من أجل تجهيزهم للمضي قدماً نحو مراكز مؤثرة في الحقل المالي والتنظيمي.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة، إن الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة يتصدر أولوياتنا، وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن البرنامج لا يتجاور كونه مبادرة للتدريب فحسب، بل هو منصة متكاملة لإعداد جيل الغد بكوكبة من الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات المالية للاستبقاء على مكانة القطاع المالي في دولة الإمارات كقطاع يتميز بالابتكار والمرونة والقدرة التنافسية.

من جهتها قالت عائشة عمارة، خريجة البرنامج السابقة، والتي تشغل الآن منصب مدير أول في إدارة الأسواق والإستراتيجيات والمخاطر لدي السلطة، إن البرنامج يعتبر الوسيلة المثلى للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل، حيث يجمع بين التدريبين النظري والعملي، ويعمل على منح مشاركيه فرصة التعلم من نخبة من الخبراء الدوليين في المجال التنظيمي.

يبدأ البرنامج في سبتمبر 2025، ويستمر لمدة عامين متتاليين، يحصل المشاركون من خلاله على المهارات العملية والمفاهيم الدولية والأسس اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وضمان نزاهة الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام.

وستسنح الفرصة للخريجين الناجحين تنمية مهاراتهم التقنية وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التنظيمية في السلطة.

ودعت السلطة المواطنين الإماراتيين من المتخرجين حديثاً أو على وشك التخرج، إلى التقدم بطلب للانتساب في البرنامج عبر موقعها الرسمي، حيث ستكون مرحلة التقديم مفتوحة من الآن ولغاية 30 يونيو 2025.

جدير بالذكر أن برنامج الخريجين صُمم لتعزيز التطور والتقدم المهني للكوادر الوطنية الشابة، وأطلق منذ عام 2006.