مذكرة تفاهم بين «الاتحادية للضرائب» ونظيرتها الروسية

وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم وتعاون فني مع مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية للتعاون في مجال إدارة الضرائب بين الجانبين. جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في اجتماع مسؤولي وخبراء الضرائب في دول مجموعة «بريكس»، الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة ماناوس في البرازيل، بمشاركة وفود من الجهات الضريبية في المجموعة.

وقّع مذكرة التفاهم خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ودانييل إيغوروف، مدير عام مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية.

وقال خالد البستاني: «تسهم المذكرة التي تم توقيعها بالبرازيل في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الضريبي في إطار جهود الهيئة المستمرة لوضع أسس متينة للتعاون الفعال مع الجهات الضريبية بالدول الشقيقة والصديقة لتطوير وتسهيل تبادل الخبرات من خلال آليات وبرامج واضحة للتعاون مع الدول الأخرى، بما ينعكس إيجابياً على أداء وكفاءة الأنظمة والخدمات الضريبية.

وتهدف المذكرة إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بمجالات التحول الرقمي لإدارة الضرائب، والبرامج التدريبية التطويرية وتنسيق العمل على المستوى الدولي، والمشاركة في تنظيم ندوات وجلسات ومجموعات عمل وزيارات».