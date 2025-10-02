67.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 9 أشهر

رسّخ سوق دبي المال جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 67.8 ألف حساب جديد، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 67 ألفاً و834 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ70 ألفاً و949 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس، 9441 حساباً في سبتمبر الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 33.9% مقارنة بنحو 7050 حساباً جديداً في سبتمبر 2024.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بواقع 28509 حسابات، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 10559 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 9010 حسابات، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 6758 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 3731 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 2942 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 2542 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، نحو 5.1 ملايين صفقة خلال 9 أشهر، على نحو 97.5 مليار سهم بقيمة ناهزت 266.7 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.85% تعادل 68.93 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ12.99%، توازي 34.64 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 27.54 مليار درهم ما نسبته 10.33%، تليها «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 25.18 مليار درهم وبنسبة 9.44%.