باركن تحصد جائزة «أفضل طرح عام في الشرق الأوسط» من يوروموني

حصدت شركة باركن جائزة «أفضل طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2024 من مجلة يوروموني، ضمن جوائز أسواق المال السنوية وتأتي الجائزة تقديراً لنجاح باركن اللافت في إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، في خطوة شكّلت إحدى أبرز محطات الطرح العام في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتسلّمت شركة باركن الجائزة خلال حفل رسمي أقيم في 14 مايو في متحف قرطاج بالعاصمة التونسية، بحضور نخبة من روّاد قطاع المال والاستثمار في المنطقة.

ويأتي التكريم تتويجاً لعام استثنائي في مسيرة باركن، هو الأول لها كشركة مدرجة في سوق دبي المالي. وبصفتها المشغل الحصري للمواقف العامة المرسمة في دبي، سجلت باركن أداءً قياسياً على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال عام 2024، مدفوعة بطلب قوي من العملاء، وتميّز تشغيلي، وابتكار متواصل عبر منظومتها المتكاملة، ما يعكس جاذبية دبي العالمية كمركز حضري من الطراز الأول.

ويُعد الإنجاز شهادة على الرؤية الاستراتيجية والالتزام الراسخ والجهود الكبيرة لفريق القيادة في شركة باركن، حيث تمكنت الشركة من تجاوز الأهداف المالية السنوية التي حُدّدت عند الطرح العام الأولي في مارس 2024، فقد حققت باركن خلال العام الماضي إيرادات قياسية 925.2 مليون درهم، بنمو 19% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 577.3 مليون درهم، بزيادة 39% على أساس سنوي. وارتفعت الهوامش التشغيلية إلى 62%، ما يعكس كفاءة النموذج التشغيلي للشركة. كما ارتفع صافي الربح 13% إلى 423.5 مليون درهم. وفي إطار التزامها المستمر بتعزيز العائد للمساهمين، وزعت الشركة أرباحاً إجمالية 479.6 مليون درهم عن السنة المالية 2024.

وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل الجائزة المرموقة من يوروموني محطة بارزة في مسيرة باركن. ففي أقل من عام، نجحت الشركة في التحول من وحدة حكومية مستقلة إلى أنجح طرح عام أولي من حيث التغطية في تاريخ سوق دبي، ومنذ الإدراج في مارس الماضي، تمكّنا من تعزيز حصتنا السوقية، وتوسيع نطاق أعمالنا، وتجاوز التوقعات المالية التي وضعناها خلال عملية الطرح، إضافة إلى توزيع أرباح مجزية على قاعدة مساهمينا.

وأضاف أن نموذج أعمال باركن يجمع بين الكفاءة التشغيلية، والخبرة التقنية، والقدرات الرقابية، ضمن منظومة متكاملة ومرنة تدعم أهداف دبي في التحول إلى مدينة ذكية عالمية. وتُعد الجائزة شهادة على الثقة الكبيرة التي منحنا إياها شركاؤنا، والمجتمع الاستثماري، وهذه المدينة الطموحة التي نفخر بخدمتها.