«الطاير إنسغنيا» تفتتح أحد متاجرها «عاتي جميرا»

أعلنت «الطاير إنسغنيا» عن افتتاح متجر «عاتي جميرا»، أحدث إضافة إلى مجموعتها المتنامية والتي تعد محطة بارزة جديدة لأحد أعرق وجهات التصميم الداخلي الفاخر في الشرق الأوسط. واشتهرت العلامة بلقب «دار التصميمات الداخلية الفاخرة»، إذ بنت سمعتها من خلال تقديم مساحات معيشة راقية بالشراكة مع نخبة من أعرق دور التصميم العالمية.

ويمتد المتجر الرئيسي الجديد على مساحة 800 متر مربع في شارع شاطئ جميرا الشهير بدبي، ليقدّم تجربة تسوّق متكاملة تجمع بين فخامة التصميم المعماري والخدمة الشخصية الراقية. ويمثّل هذا الافتتاح ثالث فروع العلامة في الإمارات، ويؤكّد التزامها المستمر بتشكيل مشهد التصميم الداخلي الفاخر في المنطقة.

ويضم متجر «عاتي جميرا» مجموعة مختارة بعناية من أبرز العلامات التجارية العالمية، منها: مينوتي، دولتشي آند غابانا كازا، روبرتو كافالي هوم إنتيريورز، لين روزيه، روجيانو، فيتوريا فريجيريو. والتي اختيرت لما تتميز به من حرفية عالية وابتكار وأصالة.

ولا تقتصر تجربة عاتي جميرا على توفير منتجات راقية فحسب، بل تقدّم أيضًا خدمة تصميم متكاملة، تدعو العملاء للمشاركة في تصميم مساحاتهم الخاصة من خلال استشارات شخصية مع نخبة من مصممي الديكور الداخلي لدى عاتي. سواء كان الهدف تنسيق منزل، أو إعادة تصميم مساحة تجارية، أو اختيار قطع فنية مميزة، تقدّم عاتي رؤية مخصصة تجمع بين الذوق الرفيع والخبرة العالمية.

تأسست علامة «عاتي» في دبي عام 1981، وشكّلت على مدار أكثر من 40 عامًا مفهوم الفخامة في المعيشة بدولة الإمارات. وبصفتها جزءاً من «الطاير إنسغنيا»، الذراع المتخصصة بالتجزئة الفاخرة ضمن «مجموعة الطاير»، تجمع «عاتي» بين روعة التصميم العالمي وفهم عميق لاحتياجات السوق المحلي. وبفضل الإرث القائم على الحرفية، التخصيص، والعلاقات الطويلة مع أهم العلامات العالمية، تظل «عاتي» اسماً موثوقًا للمساحات الداخلية التي تجمع بين الجمال والأداء الوظيفي.

وتأسست «الطاير إنسغنيا» في دبي عام 1979، وتعد اليوم الذراع المتخصصة بتجارة التجزئة الفاخرة ونمط الحياة الراقي ضمن مجموعة الطاير. وتدير الشركة محفظة تضم أكثر من 80 علامة عالمية، تغطي مجالات الأزياء، والجمال، والمفروشات، والمجوهرات، والضيافة، جالبةً إلى المنطقة أرقى الأسماء العالمية.

وباعتبارها رائدة في قطاع التجزئة الفاخرة بمنطقة الخليج، كانت الطاير إنسغنيا من أوائل الشركات التي أدخلت علامات عالمية مرموقة إلى السوق الإقليمي من خلال معارض مستقلة وشراكات استراتيجية. وتمتد بصمتها لتشمل مختلف القطاعات من الأزياء الراقية، والتصميم الداخلي، إلى مفاهيم العافية والمطاعم العصرية.

وتضم محفظة المجموعة المتنوّعة علامات مرموقة منها: بلومينغديلز، هارڤي نيكلز، جورجو أرماني، مينوتي، ميسوني، عاتي، كوتش، كيت سبيد، جيمشارك، جاب، ماماز وباباز، كافيه نيرو، ماغنوليا بيكري وغيرها الكثير. وبفضل التزامها العميق بالابتكار والخبرة والخدمة الرفيعة، تواصل الطاير إنسغنيا تشكيل مشهد التجزئة الفاخرة في المنطقة وخارجها.