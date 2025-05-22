شراكة بين «أريبا» و«فوو» لتقديم حلول الدفع الرقمية المتقدمة في الشرق الأوسط

أعلنت أريبا، الشركة العالمية المتخصصة في البنية التحتية للدفع، عن شراكتها مع فوو، المزود الحائز على جوائز لحلول التكنولوجيا المالية والذي يعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق برنامج متكامل للخدمات الرقمية. يتيح هذا العرض المتكامل للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية من إطلاق برامج بطاقات ومحافظ رقمية آمنة وقابلة للتوسع دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة.

وتجمع الشراكة بين منصة أريبا الحديثة لإصدار البطاقات والإمكانيات الرقمية لشركة فوو في حل سلس واحد، يدمج التسجيل الرقمي الآمن، والتحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC)، والترميز لخدمات Apple Pay وGoogle Pay.

ومن خلال توحيد أدوات الإصدار المادي والرقمي، تزيل الشراكة الحواجز التقليدية وتسريع الوصول إلى السوق.

وصُمم البرنامج خصيصاً للمؤسسات المالية التي تتطلع إلى إطلاق منتجات بطاقات حديثة، ومتوافقة، وتكون الخيار الأول في المحافظ الرقمية، بسرعة ومرونة.

بطاقات مبتكرة

وقال ماهر ميقاتي، الرئيس التنفيذي لشركة أريبا: «من خلال دمج بنية إصدار البطاقات الخاصة بنا مع خدمات التسجيل والتكويد من شركة فوو، نزوّد المؤسسات بالأدوات اللازمة لإطلاق برامج بطاقات مبتكرة بسرعة وأمان. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتبسيط كيفية دخول المؤسسات إلى مجال المدفوعات الرقمية ونموّها فيه».

تجربة العملاء

وقال غدي ريس، الرئيس التنفيذي لشركة فوو: «مع تسارع الطلب على إصدار البطاقات الرقمية أولاً، توفّر شراكتنا مع أريبا حلولاً شاملة تتميّز بالسرعة، والمرونة، والبساطة. في فوو، نعيد تعريف طريقة بناء المنتجات المالية الرقمية، من خلال إزالة التعقيد دون المساس بالأداء أو الامتثال أو تجربة العملاء. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية».