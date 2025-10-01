مبيعات سوق دبي الحرة في سبتمبر الأعلى شهرياً

واصلت مبيعات سوق دبي الحرة الشهرية تحقيق أرقام قياسية جديدة، مسجلة 671.79 مليون درهم في سبتمبر 2025، ويعزى هذا الرقم القياسي الجديد إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على السلع الفاخرة والإلكترونيات والحلويات.

وتتجاوز هذه النتائج الإيجابية الرقم القياسي السابق الذي سجله، شهر سبتمبر من العام الماضي، والبالغ 600 مليون درهم بزيادة كبيرة قدرها 71.29 مليون درهم ، ونمو وصل إلى 11.87% على أساس سنوي، ما يجعل مبيعات سبتمبر الأعلى حتى الآن في تاريخ مبيعات سوق دبي الحرة الشهرية، وليدخل سبتمبر قائمة الأشهر العشرة الأعلى مبيعاً على الإطلاق للسوق الحرة، وليكون استمراراً لسلسلة من الأرقام القياسية الشهرية التي سجلتها السوق في الأشهر السابقة من العام باستثناء مارس.

وفاق النمو في المبيعات (11.87%) نسبة النمو في أعداد المسافرين، والتي بلغت نحو 4.2% (من المقرر أن تُصدر مطارات دبي الأرقام النهائية للمسافرين لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الشهر)، بفارق وصل إلى نحو 7.6%. وقفزت مبيعات سوق دبي الحرة منذ مطلع العام 7.45%، مسجلة حتى تاريخه 6.07 مليارات درهم، بزيادة قدرها 421 مليون درهم عن العام الماضي.

وتصدّرت السكاكر والحلويات قائمة السلع الأكثر نمواً في المبيعات بزيادة قدرها 57.7%، تلاها الذهب (21.9%)، ومتاجر الأزياء (21.5%)، والإلكترونيات (10%)، ومنتجات التبغ (6.9%)، والعطور (5%).

أما النمو في مبيعات سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» فقد سجل (20.5%) و(32.9%) على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات ساعات اليد (5.1%)، والمجوهرات الثمينة (3.8%). وسجلت مبيعات «شوكولاتة دبي» 27 مليون درهم حيث بيعت 350 ألف قطعة منها في سبتمبر. وقفزت مبيعات السلع العشر الأكثر نمواً 12.1%، وباستثناء السكاكر والحلويات تصبح نسبة النمو 8.2%.