سلطة دبي للخدمات المالية تُطلق برنامج خريجي الإمارات للنهوض بالجيل القادم من الكوادر الوطنية

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج خريجي الدولة لعام 2025 ترسيخاً على التزامها بتطوير المهارات الإدارية والقيادية لمواطني دولة الإمارات وصقل قدراتهم التقنية لدعم مسيرة تطورهم ضمن قطاع الخدمات المالية.

يهدف البرنامج إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وإشراكهم ببرامج تدريبية مصممة خصيصاً من أجل تجهيزهم للمضي قدماً نحو مراكز مؤثرة في الحقل المالي والتنظيمي.

جيل الغد

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «الاستثمار في رواق الغد من المواهب الوطنية الشابة يتصدر أولوياتنا. وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن برنامج خريجي الدولة يتجاوز كونه مبادرة للتدريب فحسب، بل هو منصة متكاملة لإعداد جيل الغد بكوكبة من الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات المالية للاستبقاء على مكانة القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة كقطاع يتميز بالابتكار والمرونة والقدرة التنافسية. أفخر بدور السلطة الجوهري للارتقاء بالكوادر الوطنية القادمة التي ستسهم في صياغة مستقبل الأعمال المالية».

وصُمم برنامج الخريجين لتعزيز التطور والتقدم المهني للكوادر الوطنية الشابة من خلال الجمع بين عملية اكتساب الخبرة العملية والمشاركة في التدريبات وحلقات توجيه، فضلاً عن استكمال مؤهلات مخصصة المجال في القطاع. أطلق البرنامج بنجاح منذ عام 2006، وقد أسهم في إعداد كوادر وطنية واعدة للعمل في ميادين مختلفة ضمن قطاع الخدمات المالية، مع شغل العديد من خريجيه السابقين مناصب عليا في المنشآت المالية والجهات الحكومية والوزارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

العلاقات المهنية

وقالت عائشة عمارة، خريجة البرنامج السابقة، التي تشغل الآن منصب مدير أول في إدارة الأسواق والاستراتيجيات والمخاطر لدى السلطة: «يعتبر برنامج خريجي دولة الإمارات لسلطة دبي للخدمات المالية البرنامج الأمثل للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل، حيث يجمع ما بين التدريب النظري والعملي. كما يعمل البرنامج على منح مشاركيه فرصة التعلم من نخبة من الخبراء الدوليين في المجال التنظيمي، مما يتيح لهم بناء شبكة واسعة من العلاقات المهنية لتعزيز المسار الوظيفي لهم في مجال تنظيم الخدمات المالية».

يبدأ البرنامج في سبتمبر 2025، ويستمر لمدة عامين متتاليين. يحصل المشاركون من خلاله على المهارات العملية والمفاهيم الدولية والأسس اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وضمان نزاهة الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام.

وستسنح الفرصة للخريجين الناجحين لتنمية مهاراتهم التقنية وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التنظيمية في السلطة. كما سيمكن البرنامج مشاركيه الارتقاء بالمهارات المميزة والقدرات القيادية، واكتساب خبرات قيِمّة من خلال العمل ضمن بيئة تتسم بالطابع الدولي، فضلاً عن الحصول على مؤهلات مخصصة المجال في القطاع التنظيمي. ومن شأن هذا التدريب والتطوير المبكر تسليح الكوادر الوطنية بالقدرات الضرورية لاعتلاء المناصب القيادية ضمن قطاع الخدمات المالية في الدولة.

وأضاف فاضل العلي: «نهج السلطة في إيلاء أقصى التركيز على تنمية المواهب الوطنية عبر برنامج خريجي الدولة لعام 2025 وغيره من المبادرات الأخرى، سيبقى عاملاً أساسياً في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة كموطن تطلعي ومبتكر للأعمال المالية».