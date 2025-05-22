"أبوظبي للصادرات" يعزز تمويلات مبتكرة لدعم توسع المصنعين الإماراتيين عالمياً

أكد خليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن منتدى "اصنع في الإمارات"، يعد منصة إستراتيجية لتعريف المصنعين الإماراتيين بالخدمات والحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها المكتب لدعم الصناعات المحلية وتمكينها من التوسع عالميًا.

وقال المنصوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المكتب نجح في تقديم تمويلات مبتكرة فتحت للشركات الإماراتية أبواب الأسواق العالمية في أكثر من 40 دولة، من خلال توقيع 20 اتفاقية تعاون مع مؤسسات مالية محلية وعالمية، إضافة إلى شراكات مع حكومات في آسيا وأفريقيا، وشركات عالمية كبرى، مما يعكس المكانة المتنامية للمصنع الإماراتي على الخارطة الدولية.

وأشار إلى أن مشاركة المكتب في منتدى "اصنع في الإمارات" تهدف إلى تعزيز الوعي بالخدمات التمويلية التي يقدمها لدعم المصنع الإماراتي، مشيرًا إلى إعلان شراكة إستراتيجية حديثة مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم، ستوجه لدعم المصنعين والمصدرين داخل الدولة، مما يعكس حرص المكتب على تلبية التوجهات الاستراتيجية للدولة في دعم القطاع الصناعي والتصدير.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تمويلات جديدة تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية، وتدعم توجه الدولة الطموح في تطوير الصناعة والتصدير، معربًا عن تطلع المكتب لتوسيع نطاق مبادراته.

وأبرز دور المكتب في دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين شركة "بريسايت" الإماراتية لتنفيذ مشروع في جمهورية أنغولا، وهي واحدة من أبرز المبادرات التي يمولها أبوظبي للصادرات للحكومات الخارجية، عبر شراكته مع الشركة، التي أهلت للعمل خلال التمويلات المقدمة من المكتب لدعم الأنشطة في أفريقيا.

وقال المنصوري إن المكتب يعتزم الإعلان عن المزيد من المبادرات خلال الفترات القادمة في هذا المجال، تأكيدًا على التزامه بدعم الصناعة الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال حلول تمويلية مبتكرة وشراكات إستراتيجية محلية ودولية.