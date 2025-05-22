تقنية "ePalm" تقلل زمن التحقق وتعزز أمن المعابر الذكية

تتيح تقنية “ePalm” البيومترية للتعرف على هوية الأفراد من خلال بصمة كف اليد، والتي تطورها شركة “IDCentriq”، تحققاً فورياً عالي الأمان دون تلامس، ما يجعلها مرشحة بقوة للدمج في أنظمة الهوية الرقمية والبنية التحتية الحكومية بدول الخليج، لا سيما في المنافذ الذكية والمعاملات المصرفية، حيث تقلل زمن إجراءات الدخول والخروج بنسبة تفوق 50%.

وقال المهندس مهند عزة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “IDCentriq”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض “سيملس الشرق الأوسط 2025” الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، إن التقنية تعتمد على مسح أوردة راحة اليد بالأشعة تحت الحمراء، وتقرأ نحو خمسة ملايين نقطة حيوية خلال أقل من ثانية، ما يعزز سرعة التحقق البيومتري ودقته، ويمنع محاولات التزوير بفضل خصائص الوريد غير الظاهرة على سطح الجلد.

وأضاف أن “ePalm” جرى تطويرها لتتكامل مع بروتوكولات الهوية الرقمية وواجهات البرمجة الحديثة “APIs”، وبدأت تجاربها بالفعل في بيئات شبه حكومية تشمل المطارات والقطاع المصرفي، بهدف دمجها مع الأنظمة الأمنية ومراكز البيانات الوطنية، موضحا أنها تعتمد على تشفير غير قابل للانعكاس وخيارات تخزين محلي أو سحابي سيادي، بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات في الإمارات والسعودية، وقد خضعت لمراجعات من شركات تدقيق دولية تمهيداً لاعتمادها رسمياً في سيناريوهات حكومية محددة.

وأشار إلى أن الشركة تشارك بصفتها راعياً رسمياً في “سيملس 2025”، في محطة إستراتيجية تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في أنظمة الهوية الرقمية من خلال حلول بيومترية تجمع بين السرعة والخصوصية والدقة، لافتاً إلى أن تقنية “ePalm” تُعد مثالية للاستخدام في الهوية الوطنية، والمعاملات المالية، والمواصلات، وخدمات الضيافة.

وقال إن “IDCentriq” تؤمن أن مستقبل الهوية سيكون رقمياً وآمناً وخالياً من التعقيدات، مشيرا إلى أن تقنية “ePalm” تقدم مزيجاً فريداً من السرعة والدقة العالية وحماية خصوصية المستخدم.

وأوضح المهندس مهند عزة، أنه تم الكشف عن خطط لتوطين التقنية عبر شراكات مع مزودي خدمات محليين وتدريب الكوادر الوطنية على تطوير التطبيقات المعتمدة على “ePalm”، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء وحدات تصنيع محلي للمكونات الحيوية.

وأكد أن تقنية “ePalm” تمثل أداة فاعلة لدعم توجه المنطقة نحو مجتمع غير نقدي، حيث يمكن دمجها مع أجهزة نقاط البيع وأكشاك الدفع الذكي، ما يختصر خطوات المعاملة ويعزز ثقة المستخدم عبر أمان بيومتري مرتفع يقلل من مخاطر الاحتيال والاستخدام غير المشروع.

من جانبه أكد كوري بولبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنية في “IDCentriq”، أن سيملس يوفر فرصة استثنائية للتواصل مع صناع القرار ورواد التحول الرقمي، معربا عن تطلعه إلى استعراض قدرات “ePalm” في تمكين التفاعل الرقمي الموثوق به على نطاق واسع.