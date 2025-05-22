طيران الإمارات تكثف استعداداتها لموسم الحج وعيد الأضحى

كثّفت طيران الإمارات استعداداتها لتسيير حركة المسافرين لأداء مناسك الحج هذا العام، وأعلنت عن تشغيل 33 رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة خلال الفترة ما بين 19 إلى 31 مايو الجاري، و10 إلى 16 يونيو المقبل.

كما تعتزم الناقلة تشغيل 13 رحلة إضافية من وإلى بعض الوجهات في المنطقة تشمل عمّان والدمام والكويت والبحرين، لتلبية النمو المتوقع في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى.

وسوف تنقل طيران الإمارات نحو 32 ألف حاج خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من العديد من الأسواق الرئيسية ضمن شبكتها مثل الولايات المتحدة وباكستان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وكوت ديفوار.

تبدأ تجربة الحج مع طيران الإمارات فور وصول الحجاج إلى دبي، حيث تتولى فرق متخصصة في المطار توجيههم بسلاسة من لحظة الوصول وحتى التنقل إلى الفنادق. وعلى متن الرحلات، يحصل الحجاج في جميع درجات السفر على بطاقات تعريفية مخصصة لأمتعتهم تحمل شعار "الحج"، إلى جانب حقيبة خاصة تضم سجادة صلاة، ومسبحة، وزجاجة للمياه، وجوارب مبطنة مقاومة للانزلاق، لتأمين راحة تامة خلال الرحلة.

كما وفرت طيران الإمارات وسائل راحة مصممة خصيصاً للحجاج على متن الطائرة، حيث جهزت الطائرات بمرافق للوضوء، ومناشف غير معطرة، كما يجري تنبيه الركاب قبيل الوصول إلى الميقات، بالإضافة إلى محتوى خاص بالحج عبر نظام الترفيه الجويice، وتتيح طيران الإمارات لكل حاج على رحلات العودة من جدة والمدينة المنورة، حمل عبوة 5 ليترات من مياه زمزم، تحفظ في عنبر الشحن.

يمكن للمسافرين لأداء مناسك الحج على متن طيران الإمارات استكشاف تجربة الحج الكاملة في المطار وعلى متن الطائرة من هنا.

واحتفالاً بعيد الأضحى، سوف تقدّم طيران الإمارات قائمة طعام خاصة بالعيد على متن رحلات مختارة إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأقصى وأوروبا، وذلك في جميع درجات السفر.

وسيستمتع عملاء الدرجة الأولى والأعمال والدرجة السياحية الممتازة بأشهى الأطباق التقليدية مثل لحم المدفون ودجاج الزربيان، إلى جانب حلويات فاخرة مثل نمورة الفستق بالشوكولاتة وموس الشوكولاتة البيضاء والرهش، أما عملاء الدرجة السياحية، فسيستمتعون بكعكة الفستق وكعكة القهوة.

كما تقدم طيران الإمارات في الصالون الجوي على طائرات A380 تشكيلة وساعة من الحلويات الإماراتية التقليدية والقهوة العربية، لمسافري الدرجة الأولى ودرجة الأعمال.

وسيستمتع المسافرون في جميع الدرجات بحلوى العيد والتي تقدّم في علبة مميزة، وتتضمن قطعاً صغيرة من حلويات خاصة مثل كيكة الرنقينة، وكعكة الفستق والرهش، ومعمول التمر.

أما المسافرون من جدة في الدرجتين الأولى والأعمال، سيستمتعون في صالة طيران الإمارات بتشكيلة غنية من الأطباق والحلويات مثل لحم مثلوثة، ولحم سليق، والحِنيني، وكنافة بالجبن.

وتتوفر مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز للمسافرين خلال عيد الأضحى المبارك، والذي يضم أكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، منها أكثر من 75 فيلماً عربياً، من بين الكلاسيكيات والإصدارات الجديدة مثل "أبو نسب"، "المزرعة"، و"العنكبوت". إلى جانب 50 قناة للمسلسلات العربية، ومحتوى حصري من "شاهد" مثل "البث"، و"طراد"، و"صدف". ويمكن للعملاء أيضاً متابعة مسلسلات تركية مدبلجة بالعربية مثل "التوت الأسود" و"العقدة".

ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بـ 15 قناة للبودكاست والكتب الصوتية العربية، والقرآن الكريم، وأكثر من 500 قناة للموسيقى العربية بما فيها البوب والكلاسيكية والخليجية والمغربية.

يمكن للعملاء التسوق وشراء الهدايا لأحبائهم في اللحظة الأخيرة والاستمتاع بعروض EmiratesRED الحصرية الصيفية الجديدة، والتي تضم 200 منتج فاخر من علامات مرموقة مثل "هيرميس"، و"كارتييه"، و"توم فورد"، و"كريد"، و"جو مالون"، وغيرها.

كما تتوفر خدمة الطلب المسبق من EmiratesRED.com، مما يسمح للعملاء بالتسوق قبل 21 يوماً وحتى 40 ساعة من موعد رحلتهم، وتقديم تفاصيل الرحلة أثناء تسجيل الخروج، ثم استلام الطلب من قبل طاقم الطائرة مباشرة على مقاعدهم أثناء وجودهم في الطائرة، كما يستمتع العملاء بخصم حصري يصل إلى 10% عند استخدام كود الخصم REDMAG عند الشراء.