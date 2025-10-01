«دبي التجاري العالمي» يستضيف مجموعة من أكبر المعارض والمؤتمرات في أكتوبر



يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر، تغطي قطاعات حيوية، تشمل التكنولوجيا والاستدامة والرعاية الصحية، والموارد البشرية والتعليم والجمال.

وتجمع فعاليات شهر أكتوبر نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ضمن معارض ومؤتمرات كبرى، ومن أبرزها معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة، مثل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعرض بيوتي وورلد ميدل إيست المتخصص في الجمال والعافية. وتشمل أجندة شهر أكتوبر الفعاليات التالية:

معرض (ويتيكس)

تقام النسخة الـ 37 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة - ويتيكس، أكبر فعالية مخصصة للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، والذي بدأ 30 سبتمبر، وينتهي اليوم 2 أكتوبر، تحت شعار «تمكين العمل العالمي: اغتنام الفرص ودفع عجلة التقدم»، بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 50,000 زائر من 60 دولة. ومن خلال برنامجه الحافل بالندوات والحلقات النقاشية وجلسات التواصل، يتيح المعرض للشركات والعلامات التجارية فرصةً للتواصل المباشر مع صناع القرار، وعقد شراكات استراتيجية، ومناقشة أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها العاشرة، قادة العالم وصناع السياسات وخبراء الاستدامة، لمواجهة تحديات المناخ المُلحة من 1-2 أكتوبر. ويُشارك في تنظيم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتسلط القمة الضوء على الاستدامة في قطاعات الطيران والزراعة والذكاء الاصطناعي.

معرض نجاح

يعد معرض نجاح الفعالية الأبرز للتعليم العالي في المنطقة من 5 - 7 أكتوبر، حيث يربط أكثر من 200 جامعة وكلية حول العالم بالطلبة وأولياء أمورهم. ويوفر الحدث في دورته التاسعة عشرة فرصاً للتفاعل والتواصل المباشر مع الجهات الأكاديمية، إضافة إلى فرص حصرية للحصول على المنح الدراسية. ويمكن للزوار حضور أكثر من 30 ندوة، يقدمها خبراء القطاع للمساعدة في اتخاذ القرارات الأكاديمية المدروسة، إلى جانب فرصة زيارة الأجنحة المخصصة لخيارات الدراسة الدولية.

معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي: 6-8 أكتوبر

يستضيف معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الحدث الرائد في الشرق الأوسط، والمُخصص لدعم أصحاب الهمم، أكثر من 270 عارضاً من 50 دولة. ويقام المعرض برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ويجمع الشركات ومقدمي خدمات الرعاية، والجهات الداعمة لقيادة الابتكار في مجال دعم أصحاب الهمم. وتمتد أجندة المعرض على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية حول الشمولية في مكان العمل، والسفر المُيسّر والتعليم الشامل، مع توفير فرص مميزة لتبادل أفضل الممارسات، وعرض أحدث التقنيات المُساعدة.

معرض الشرق الأوسط الزراعي: 6-7 أكتوبر

يُعد معرض الشرق الأوسط الزراعي، أكبر معرض تجاري زراعي في الشرق الأوسط، ويستضيف أكثر من 6,000 مشارك، وأكثر من 150 عارضاً من 180 دولة. ويقام المعرض بالتزامن مع معارض AgroFarm، وVetME، وHortiME، وAquaME، وAgraME Fresh، ويستكشف الابتكار في مجالات البستنة والزراعة العمودية، وتربية الأحياء المائية والمنتجات البيطرية. ويُتيح المعرض للمشاركين اكتشاف أحدث الحلول، والمشاركة في الجلسات التفاعلية، وحضور المؤتمرات لتبادل المعرفة، ما يسهم في دفع عجلة الزراعة المستدامة.

معرض الفوركس

يوفر معرض الفوركس من 6-7 أكتوبر، منصة للتعاون وتبادل المعرفة في القطاع المالي العالمي، حيث يجمع الوسطاء والمستثمرين والمتداولين ومقدمي خدمات التقنيات المالية. ومن المتوقع أن يحضر المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 7,000 مشارك من 120 دولة، ويقدم العديد من المتحدثين الرئيسين، والجلسات النقاشية مع الخبراء، وأحدث تقنيات التداول، إضافة إلى فرص التواصل.

جيتكس جلوبال

يعود معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، في دورته الخامسة والأربعين هذا العام، 13-17 أكتوبر، ويقام المعرض على امتداد أكثر من 40 قاعة، ويسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، وغيرها. ويستقطب الحدث مجموعة كبيرة من قادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين العالميين. ويحتفي المعرض، الذي يستمر خمسة أيام، بدور التكنولوجيا في إعادة تشكيل القطاعات والمجتمعات حول العالم، بدءاً من دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة والتنقل، إلى أحدث ابتكارات الشركات الناشئة.

قمة ومعرض الموارد البشرية

تُعد قمة ومعرض الموارد البشرية 2025، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال الموارد البشرية من 21-22 أكتوبر، حيث من المتوقع أن تستقطب 4,500 مشارك من 35 دولة. ويتناول المؤتمر مستقبل العمل وتكنولوجيا الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً وخبيراً، وأكثر من 70 مُقدّماً للحلول المتطورة. كما تقام خلال الفعالية أكثر من 65 ندوة وعرضاً تجريبياً مجانياً، تتيح فرصاً للتطوير المهني المستمر، فيما يسلط المعرض الضوء على الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل إدارة الموارد البشرية.

المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة

يجمع المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة في نسخته الثانية عشرة، من 21-23 أكتوبر، متخصصي الرعاية الصحية، ومقدمي الرعاية الصحية المتقدمة والشاملة. ويؤكد الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أهمية طب العائلة في صحة المجتمع، حيث تتضمن أجندة فعالياته مؤتمرات وورش عمل ومعارض، يحضرها مسؤولون وباحثون وعلماء وممثلو شركات الأدوية.

الملتقى السنوي لطب الأشعة

تجمع الدورة العاشرة من الملتقى السنوي لطب الأشعة، والذي ينطلق 21-23 أكتوبر، الفعالية الرائدة في مجال الأشعة في الشرق الأوسط، أطباء الأشعة والباحثين ومتخصصي الرعاية الصحية، لحضور مجموعة من المسارات العلمية والمعارض وورش العمل المتخصصة في الأشعة. وبفضل أحدث التقنيات والجلسات التي يُقدمها الخبراء، يُوفر الملتقى منصة حيوية للارتقاء بعلم الأشعة والصحة العامة.

قمة مستقبل الرعاية الصحية

تستكشف دورة عام 2025 من هذه الفعالية، الابتكارات في مجال اللقاحات ومكافحة الأمراض العالمية وعلاجات السرطان، من 21-23 أكتوبر، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير في مجال اللقاحات وسلاسل التوريد. كما ستتناول القمة مضادات الميكروبات والأمراض الحديثة. وتجمع القمة مجموعة من قادة القطاع الصحي والعلماء من أنحاء العالم، وتهدف إلى التغلب على العوائق التي تحول دون الوصول إلى اللقاحات، وتعزيز الابتكار لرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية العالمية.

تحدي القراءة العربي

تقام الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، يوم 23 أكتوبر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات وضيوف الشرف والشركاء الدوليين. ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام، مشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، حيث يسلط الحدث الضوء على إنجازات المدارس المتميزة والمشرفين والطلاب الدوليين المشاركين. وسيتخلل الحدث عروضاً موسيقية وفقرات تفاعلية.

بيوتي وورلد ميدل إيست

تجمع الدورة التاسعة والعشرون من معرض بيوتي ورلد ميدل إيست، أكبر فعاليات عالم الجمال في المنطقة، من 27-29 أكتوبر، قادة القطاع ومتاجر التجزئة والمبدعين والشركات المصنعة. ويعد هذا الحدث احتفالاً بالإبداع والابتكار في قطاع التجميل العالمي، من العروض التفاعلية المتميزة في مجال الشعر والأظافر والمكياج والعطور، وصولاً إلى الأجنحة الوطنية والمسابقات. ويشمل المعرض أيضاً جوائز بيوتي وورلد ميدل إيست المرموقة، التي تكرم المواهب البارزة في قطاع التجميل، على المستويين المحلي والعالمي.