طيران الإمارات تضيف 6 رحلات أسبوعياً إلى مطار لندن هيثرو من 26 الجاري

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن إضافة ست رحلات أسبوعياً إلى جدول رحلاتها إلى مطار لندن هيثرو اعتباراً من 26 أكتوبر الجاري، ما يفتح المزيد من الفرص أمام المسافرين، ويوفر خيارات أوسع للسفر، وذلك بعد تسجيل الناقلة معدلات قياسية في النمو والطلب، وبما يمنح العملاء المزيد من المرونة، وخيارات ملائمة لمواعيد المغادرة من وإلى مطار لندن هيثرو، كما يتزامن مع ذروة موسم السفر في نهاية العام.

وتشغّل طيران الإمارات حالياً ست رحلات يومياً من وإلى مطار لندن هيثرو، وذلك على متن طائراتها العملاقة من طراز الإيرباص A380، وستسيّر الناقلة الرحلات الإضافية على جميع أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، خلال موسم الشتاء باستخدام طائرتها البوينج 777، التي توفر أكثر من 350 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث هي: الأولى، والأعمال، والسياحية.

وراعت الناقلة جدولة مواعيد الرحلات الجديدة بشكل استراتيجي لتغادر ليلاً من مطار لندن هيثرو إلى دبي، بما يتيح للمسافرين مواصلة رحلاتهم بسهولة إلى وجهات مثل ديربان، بوكيت، كوالالمبور، هونغ كونغ، بكين، شينزن، غوانغزو وجاكرتا، كما توفر الرحلات إلى مطار لندن هيثرو ربطاً زمنياً مثالياً للمسافرين القادمين من مدن في غرب آسيا مثل أحمد آباد، لاهور، جزر المالديف، حيدر آباد وتشيناي، ومن مدن في البر الرئيسي الصيني مثل بكين وشنغهاي، فضلاً عن نقاط عديدة في منطقة الشرق الأوسط مثل البحرين والدمام والرياض.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 41» دبي الساعة 13:40، لتصل إلى مطار لندن هيثرو الساعة 17:40، وذلك أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، السبت والأحد، أما رحلة العودة «ئي كيه 42»، فستغادر مطار لندن هيثرو الساعة 22:35 أيام الاثنين، الأربعاء والأحد، لتصل إلى دبي الساعة 09:35 صباح اليوم التالي، أما أيام الثلاثاء والسبت فتغادر الرحلة «ئي كيه 42» مطار لندن هيثرو الساعة 21:20، لتصل دبي الساعة 08:20 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ولندن).

أما يوم الخميس فتغادر الرحلة «ئي كيه 41» مطار دبي الساعة 12:55، لتصل إلى مطار لندن هيثرو الساعة 16:55، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 42» مطار لندن هيثرو الساعة 21:20 لتصل إلى دبي الساعة 08:20 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ولندن).

وعلى ذلك فسوف ترتفع وتيرة الرحلات التي تسيرها طيران الإمارات إلى مطاري لندن هيثرو ولندن غاتويك، لتصل إلى 90 رحلة أسبوعياً بحلول مطلع العام المقبل. وكانت الناقلة قد أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق رحلة رابعة يومياً إلى مطار لندن غاتويك اعتباراً من 8 فبراير 2026، على متن أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350.

وبحلول شهر فبراير 2026، ستخدم طيران الإمارات المملكة المتحدة بـ 146 رحلة أسبوعياً تغطي مطارات لندن الثلاثة: هيثرو، وغاتويك، وستانستيد، إضافة إلى مطارات إقليمية تشمل مانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل، وغلاسكو، وإدنبرة.

وسيحظى جميع عملاء طيران الإمارات بتجربة سفر لا تضاهى على متن الطائرة، مع مستويات استثنائية من الراحة والضيافة. كما تقدم الناقلة تجربة طعام متميزة في الأجواء عبر قوائم طعام متعددة الأطباق مستوحاة من المطابخ الإقليمية، أعدها فريق من الطهاة الحائزين جوائز عالمية.

كما يستمتع العملاء أيضاً بأكثر من 6500 قناة من أفضل المحتويات الترفيهية العالمية عبر نظام ice للترفيه على متن الطائرة الحائز جوائز عالمية، والذي يتضمن مكتبة ضخمة من الأفلام، والبرامج التلفزيونية، والموسيقى، والمدونات الصوتية، والألعاب، والكتب الصوتية، وغيرها.

