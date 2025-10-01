جمارك أبوظبي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تبحثان تعزيز التعاون

عقد وفد جمارك أبوظبي، برئاسة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعاً مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) - مكتب نيويورك، وذلك في مقرها بمركز التجارة العالمي في مانهاتن، في إطار زيارة الوفد الاقتصادي لإمارة أبوظبي إلى الولايات المتحدة.

وكان في استقبال الوفد فرانسيس روسو، مدير عمليات الجمارك لدى الهيئة، حيث شهد الاجتماع تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات الجمركية، وبحث سبل التعاون المستقبلي، لا سيما في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الناشئة لتسهيل حركة التجارة العالمية.

وناقش الجانبان أهمية دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث العمليات الجمركية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة، كما تم استعراض تجربة جمارك أبوظبي في مشروع «الممر التجاري الرقمي الموثوق» التجريبي، إلى جانب تجربة النظام الأمريكي في إدارة المخلصين الجمركيين.

وقال المنصوري: «يمثل اللقاء محطة بارزة في مسيرة التعاون بين جمارك أبوظبي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ومن خلال تبادل الخبرات وأحدث الابتكارات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتيسير التجارة، سنتمكن من تطوير عمليات جمركية أكثر أماناً وكفاءة وجاهزية للمستقبل، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين، ودعم استقرار وكفاءة سلاسل الإمداد العالمية».

من جانبه رحب فرانسيس روسو بالوفد في مكتب العمليات بنيويورك، مؤكداً أن هذا التبادل البنّاء يجسد قوة الشراكة بين الإدارتين، وأن مشاركة أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا والرقابة وتسهيل التجارة تمثل قيمة مضافة، وتتيح لنا مواجهة تحديات التجارة العالمية الحديثة، واغتنام فرصها بشكل مشترك.

وتأتي الزيارة لتعزيز أوجه التعاون بين جمارك دولة الإمارات وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين إجراءات الشحن، وتطوير قنوات تجارية موثوقة بين الإمارات والولايات المتحدة.