مكتوم بن محمد: دبي وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا المالية العالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تشكل وجهة مفضلة لشركات الابتكار والتكنولوجيا المالية العالمية. جاء ذلك بمناسبة استقبال سموه، أمس، فلاديمير تينيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «روبين هود ماركتس» العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية.

وخلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه في ند الشبا بدبي، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز بيئتها الاستثمارية والارتقاء بقدراتها كمركز رائد ومحور عالمي رئيس للخدمات المالية، في حين تواصل دبي تأكيد جاذبيتها كقاعدة مفضلة لشركات الابتكار والتكنولوجيا المالية العالمية، بفضل بنيتها التحتية الرقمية القوية، والتشريعات والأطر القانونية المواكبة للمتغيرات التكنولوجية السريعة وما تستدعيه من مرونة كبيرة في تكييف البيئة التشريعية مع متطلباتها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «استقبلت اليوم فلاديمير تينيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روبين هود ماركتس العالمية، المتخصصة في مجال الخدمات المالية، وناقشنا فرص التعاون المشتركة وسبل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، وجهود دبي لترسيخ مكانتها ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول 2033».

وأضاف سموه في تدوينته: «الإمارات مستمرة في تعزيز بيئتها الاستثمارية كمركز عالمي رئيس للخدمات المالية، ودبي تشكل وجهة مفضلة لشركات الابتكار والتكنولوجيا المالية العالمية، وطموحنا أن نبقى في طليعة المراكز الرائدة عالمياً دائماً».

وتطرق اللقاء إلى حرص دبي على بناء وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات الشركات المالية العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وتناول النقاش فرص التعاون مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية، في ضوء ما تقدمه دبي من ممكنات تدعم توسع الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحرص الإمارة على تحقيق الصدارة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار المالي.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يذكر أن «روبين هوود ماركتس» تتمتع بقاعدة عملاء كبيرة تقدر بنحو 26.7 مليون عميل حول العالم، وقد سجل صافي عائدات الشركة زيادة قدرها 58% على أساس سنوي مع نهاية عام 2024، بإجمالي 2.95 مليار دولار، في حين تصل قيمة الأصول في محفظة الشركة إلى 304 مليارات دولار.



