«ميشن +» تفتتح مقراً بمركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة «ميشن +»، وهي شركة استشارية تأسست في سنغافورة، عن توسيع عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بافتتاح مقر رئيسي لها في مركز دبي المالي العالمي. وتمارس الشركة أعمالها عن بُعد في المنطقة منذ عام 2023. واحتفلت الشركة بالتوسع بحفل إطلاق في دبي، أمس، بحضور نخبة من قادة الأعمال والمبتكرين.

وقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي، بهدف الحصول على شهادة هيئة الاعتماد الأمريكية (ACB). ويتيح هذا الاعتماد للشركة إصدار شهادات للأنظمة المستقلة وشبه المستقلة التي تعالج البيانات الشخصية، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التوسع في مرحلة مهمة بالنسبة للمنطقة، فرغم أن 89% من المؤسسات في دول الخليج تعمل على تعزيز استثماراتها في المبادرات الرقمية، إلا أن الأبحاث تُظهر أن حوالي 70% من برامج التحول الرقمي تواجه صعوبة في تحقيق نتائجها المرجوة.