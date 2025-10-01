«ألايند أتوموشن» تطلق عملياتها في الإمارات لدفع التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي

أعلنت «ألايند أتوموشن»، شركة خدمات التقنية الاحترافية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، المتخصصة في التحول الرقمي للمؤسسات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمستند إلى البيانات، عن إطلاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بدءاً من دبي مع خطط طموحة للتوسع في أبوظبي قريباً.

وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة طويل الأمد بدعم الأهداف المتعلقة بالتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي وتكامل الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031.

ويأتي توسع شركة «ألايند أتوموشن» في أعقاب حصولها على تكريم في منتدى «ديل تيكنولوجيز» لشركاء الخدمات لعام 2025، الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، بمنحها جائزة «المستقبل الرقمي في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا التكريم الرابع على التوالي للشركة من المنتدى ويعزز ريادتها في تقديم حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير تحقق نتائج أعمال قابلة للقياس. ومن خلال إطار عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، تمكّن «ألايند أتوموشن» الشركات من تسريع عملية اتخاذ القرارات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ. كما تعكس الجائزة الطلب المتزايد في القطاع على حلول الذكاء الاصطناعي العملية والمصممة للتنفيذ، وهو المجال الذي دأبت الشركة على تقديمه.

ومع إعلان انطلاق عملياتها في الإمارات ، تخطط الشركة لإنشاء مركز تميز يركز على حلول الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، وتوظيف المواهب المحلية، وتعزيز الشراكات مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقادة الصناعة. ولن يقتصر مركزها الإقليمي الجديد للابتكار والتنفيذ على منطقة الشرق الأوسط فقط، بل سيدعم أيضاً للعملاء عالمياً، مستفيداً من مكانة الإمارات كمركز رقمي استراتيجي.