حملة ترويجية واسعة لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

أعلنت «مالية دبي» عن إطلاق حملة توعوية وترويجية واسعة لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجموعة واسعة من الشركاء من كبرى شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، وشركات القطاع الخاص.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن حكومة دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تضع التحول الرقمي في مختلف القطاعات في صميم استراتيجياتها، لمواصلة تطوير أدائها الحكومي، وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتسريع النمو الاقتصادي، وترسيخ تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.

وأضاف: «الاستراتيجية تعكس الرؤية المستقبلية لدبي في تمكين مجتمعها واقتصادها، وتجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم نمو الاقتصاد، وتوفر للأفراد والمؤسسات والشركات في دبي بيئة متطورة متكاملة للعيش والعمل، وهي نقلة نوعية تترجم رؤية ترسيخ مكانة دبي المدينة الأكثر تطوراً وابتكاراً على مستوى العالم.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن الدائرة بذلت جهوداً واسعة، خلال الأشهر الماضية، لتمهيد جميع السبل أمام تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي كان أعلن عنها وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام الماضي.

وقد أبرمنا اتفاقيات مهمة مع العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من إجراء المدفوعات عبر القنوات الرقمية، واليوم نتوج هذه الجهود بإطلاق حملة ترويجية، لتشجيع الأفراد والمؤسسات على استخدام القنوات الرقمية عند إجراء المدفوعات، سواء للمعاملات الحكومية أم للمشتريات والمدفوعات الأخرى، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية».

وأكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن المدفوعات الرقمية عنصر محوري في بناء منظومة سياحية وتجارية متكاملة، تواكب تطلعات الزوار، والمستثمرين، ورجال الأعمال الذين يجدون في دبي الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة.

وقال: «يسهم دعمنا لاستراتيجية دبي اللانقدية في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية، توفر تجربة استثنائية لزوارها عبر خدمات مالية رقمية آمنة وسهلة، بما يعكس صورة الإمارة بوصفها مدينة مستقبلية ذكية، كذلك فإن تعزيز الاعتماد على قنوات الدفع الرقمية يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويدعم خطط النمو، ويسهل تجربة المستثمرين والمتعاملين، ويعزز تنافسية دبي على خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية: «إن الهيئة تلعب دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية، التي تقود التحول الرقمي في الإمارة، ما يتيح للمتعاملين، من مواطنين ومقيمين وزوار، الاستفادة من خدمات مالية رقمية متقدمة وآمنة، موضحاً أن الهيئة تسعى إلى تسريع وتيرة تبني قنوات الدفع الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء اقتصاد متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا».

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تعد من المبادرات الرائدة، التي بدأت في إحداث تحول نوعي في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة، لافتاً إلى أن «غرف دبي» حريصة على دعم هذه الاستراتيجية عبر تعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية تمكين القنوات الرقمية وتنويعها في جميع المعاملات التجارية.

وأوضح أحمد مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن المستهدف المنشود بحلول نهاية العام المقبل 2026 يتمثل في الوصول بالتمكين الرقمي لدى الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية إلى 100%، ما يعني أن تكون جميع الشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام في إمارة دبي قادرة على قبول المدفوعات الرقمية من المتعاملين عبر مختلف قنوات السداد، كالبطاقات المصرفية، والمحافظ الرقمية المحلية والعالمية، وغيرها، وصولاً فيما بعد إلى العملات الرقمية المستقرة. ويُتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة قيمة تتجاوز 8 مليارات درهم سنوياً إلى اقتصاد الإمارة».

وأكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أهمية أن تواصل جميع الجهات المعنية في حكومة دبي، وجميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، مضافرة جهودها لإنجاح مبادرة استراتيجية دبي اللانقدية، مشيرة إلى أن من مستهدفاتها أيضاً رفع نسبة المعاملات المالية المنفذة عبر الطرق الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% من جميع المعاملات بنهاية 2026.

وكشف حسين الطنيجي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في مالية دبي، عن تفاصيل الحملة الترويجية في مرحلتها الأولى، بالقول إنها تستهدف فئة العمال لتوعيتهم بالوسائل الرقمية المتاحة أمامهم، وتشجيعهم على الاستفادة منها في إجراء المدفوعات وتحويل الأموال.

وكانت مالية دبي توصلت خلال الأشهر الماضية إلى عدد من التفاهمات مع عدد من شركات التكنولوجيا المالية، نظراً للدور المهم، الذي تؤديه هذه الشركات في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية. وأعرب فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة du Pay، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع مالية دبي، مؤكداً التزام الشركة بتوفير بنية اتصالات متطورة، وحلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، تمكن مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من الخدمات الرقمية بسهولة .

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، إن المجموعة تعتبر مشاركتها في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية «مسؤولية وطنية، تضطلع بها ضمن شراكة استراتيجية مع حكومة دبي».

وأعرب راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، عن اعتزازه بدعم إستراتيجية دبي اللانقدية، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشمول المالي، وتوفير حلول دفع وتحويل رقمية آمنة وسهلة، وفي متناول جميع شرائح المجتمع، خصوصاً فئة العمال.