«أراضي عجمان» تطلق «برنامج حاضنة الأعمال العقارية»

أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وبالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، برنامج «حاضنة الأعمال العقارية»، أحد برامج الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، والذي يأتي ليشكل نقلة نوعية في دعم قطاع ريادة الأعمال العقارية بعجمان.

وتسعى «حاضنة الأعمال العقارية» إلى تأهيل وترخيص 200 وسيط عقاري خلال 5 سنوات، وستضم الدورة الأولى منه 40 وسيطاً عقارياً عبر برنامج مكثف لمدة 6 أشهر لدعم استقطاب جيل جديد من رواد الأعمال العقاريين القادرين على قيادة وإدارة المشاريع في القطاع، عبر برامج التدريب، وورش العمل المتخصصة، وإتاحة الفرصة للشباب الطامحين للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية، وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن «حاضنة الأعمال العقارية تأتي مبادرة استراتيجية، تصب بمحور تطوير قطاع الأعمال العقارية بالإمارة، وترتكز على 3 عناصر جوهرية هي: تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو، ونلتزم في الدائرة بدعم رواد الأعمال وتمكينهم من قيادة وريادة القطاع العقاري، عبر حزمة من البرامج التدريبية والبرامج المتخصصة، بالتعاون مع شركائنا في أكاديمية الاقتصاد الجديد، ونتطلع لأن تكون عجمان نموذجاً متقدماً لريادة الأعمال العقارية على مستوى الدولة والمنطقة»، ومؤكداً أنه تم تأهيل 65 وسيطاً مواطناً ضمن برنامج الوسيط المواطن، الذي يعد إحدى أهم مبادرات الدائرة الرامية إلى تمكين الشباب.

وأوضحت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن البرنامج يمتد على مدار 6 أشهر، ويتضمن حزمة من الدورات التدريبية المكثفة. ويتألف البرنامج من أربع مراحل، تتضمن اختيار وتقديم المرشحين من قبل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتقييمهم بناء على عدد من المعايير، وترشيح 40 منتسباً في كل دورة سنوياً، للدخول في البرنامج التدريبي المكثف، فيما تشمل المرحلة الثانية للبرنامج التدريب لمدة 4 أشهر، يتعرف فيها المنتسبون على أساسيات القطاع العقاري، وأهم المنتجات في الأسواق العقارية، والأساسيات المالية في شركات الوساطة العقارية، وكيفية تطوير العلاقات العامة، وتحليل السوق ودراسات الجدوى، إلى جانب التدريب التخصصي في النمو والقراءات الاقتصادية، والتخطيط التخصصي في الشركات وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العقارات.

وتتضمن المرحلة الثالثة للبرنامج، والتي تمتد لشهرين، التوجيه، ويقوم خلالها المنتسبون بالتطبيق العملي في شركاتهم، مع تنظيم فعاليات ولقاءات مع قادة وخبراء في مجال التطوير العقاري للاستفادة من الخبرات والتوجيه والدعم عبر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ويختتم المشاركون البرنامج في المرحلة الرابعة، من خلال التقييم بناء على التطوير والمخرجات، ودعمهم لتطوير خطط مستقبلية لما بعد التخرج في البرنامج.