«اقتصادية أبوظبي» تعزز الشراكات التجارية والاستثمارية مع أمريكا

تقود دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من الإمارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات والشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب والأعمال والاستثمارات، وتأكيداً على التزامها بتوسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية في العالم.

ويترأس أحمد الزعابي، رئيس الدائرة، الوفد الذي يضم أكثر من 100 مسؤول من 44 من كبريات الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، مثل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمارك أبوظبي، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ومبادلة، والدار العقارية، وHub71.